Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk'ta yeni okul açtı

ELBASAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da okulları bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından ülkenin orta kesimindeki Elbasan şehrinde yeni bir lise açıldı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Elbasan'daki TMV'ye bağlı "IMS High School Elbasan" isimli yeni okulda tören düzenlendi.

Törene TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, Elbasan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ervin Saraçi, TMV Arnavutluk Direktörü Fatih Cankurt, Elbasan Valiliği Genel Sekreteri Eva Bica da katıldı.

Asan, burada yaptığı konuşmada, en büyük amaçlarının Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kardeşliği sürdürmek olduğunu belirterek, TMV'nin öğrencilerini dünyanın da ihtiyacı olduğu şekilde çok iyi yetiştirdiğini ifade etti.

TMV'nin, Türkiye'de yaşayan 81 milyon insanın iyi niyetleri ve derin sevgileri anlamına da geldiğini söyleyen Asan, vakfın 35 ülkede 300 okulu ve yaklaşık 30 bin öğrencisi olduğunu anımsatarak, yeni okulun ve öğrencilerinin de bu büyük ailenin bir üyesi olduğu kaydetti.

Saraçi de uzun süreli iş birliğinin kurulmasına katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, Elbasan şehrinin eğitimi seven, Arnavutça eğitime çok şey katmış bir yer olduğunu vurguladı.