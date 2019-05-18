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Türkiye mezunu Filistinliler iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 01:08 | Son Güncelleme

Türkiye mezunu Filistinliler iftarda buluştu

CENİN (AA) - Türkiye mezunu onlarca Filistinli toplu iftar yemeğinde bir araya geldi.

Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Barış İçin Sanayi İştiraki tarafından, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentindeki bir restoranda toplu iftar programı düzenlendi.

Programa, Filistin İletişim Bakanı Allam Musa, Türkiye Maarif Vakfı Filistin Temsilcisi Mehmet Targal, Cenin Organize Sanayi Bölgesi Koordinatörü Osman Yalçın, Filistin Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Cevher, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Başkanı Reha Ermumcu ile Türkiye’deki üniversitelerden mezun onlarca Filistinli katıldı.

Heyet, iftar öncesi Cenin'de TOBB Barış İçin Sanayi İştiraki tarafından inşa edilen Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

Heyete açıklamalarda bulunan Cenin Sanayi Bölgesi Koordinatörü Yalçın, organize sanayi bölgesinin kurulum aşamasında olduğuna dikkati çekerek, sanayi bölgesinin Filistin ekonomisi açısından önemine vurgu yaptı.

Yalçın, sanayi bölgesinin altyapı ihalesinin birkaç gün önce yapıldığını ve yakın zamanda fabrikaların kurulacağını belirterek, bölgede Türkiye mezunu Filistinli mezunlar için de iş kurma fırsatı doğduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil TOBB Türkiye

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