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Türkiye'nin en ünlü lastik şirketinin ortağı, oğlu ve yeğeni hakkında suç duyurusunda bulundu! Sebebi...

12.09.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ünlü lastik şirketlerinden 96 yıllık Tatko'nun ortaklarından Şen Yalman, (86) kendisini dolandırdıkları iddiasıyla oğlu Ziya Gür Yalman ile yeğeni Kerim Oktay Yalman'ın arasında olduğu 6 kişi hakkında, 7 ay önce suç duyurusunda bulundu. Savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Türkiye'nin en ünlü lastik şirketinin ortağı, oğlu ve yeğeni hakkında suç duyurusunda bulundu! Sebebi...

Şen Yalman'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, Tatko Lastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 96 yıl önce Mehmet Rıfat Yalman tarafından kurulduğu, Yalman'ın vefatının ardından şirketin, oğulları Nur Yalman ve Şen Yalman'a kaldığı ifade edildi. Nur Yalman'ın oğlu Kerim Oktay Yalman, babasının şirket hisselerini kendisi yöneterek Tatko Otomobil Lastik ve Makine Tic. Türk A.Ş.'de yüzde 0,1 hissenin sahibi oldu. Amcasının hisselerini elinden aldıktan sonra babası da hisselerini oğluna devretti. İddiaya göre Kerim Oktay Yalman, Tatko Şirketleri CEO'su Vedat Özçelik ile birlikte hareket ederek hileyle, amcası Şen Yalman'ın değeri 100 milyon dolar olan şirket hisselerini düşük bir bedelle veya hiç bedel ödemeden ele geçirdi.

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ZAYIF HALİNDEN İSTİFADE EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Şen Yalman'ın Ocak 2014 ayında iflas korkusuyla intihara teşebbüs ettiği belirtilen dilekçede, bu dönemde geçici fiil ehliyeti kaybı yaşadığı kaydedildi. Şüphelilerin Şen Yalman'ın zayıf halinden istifade edilerek sahtecilik ve dolandırıcılık suçu işledikleri öne sürüldü. Dilekçede, Kerim Yalman ve Vedat Özçelik'in Şen Yalman'ın yaşının ilerlemesini fırsat bilerek Tatko'daki hisselerini ele geçirme planı yaptıkları, şirket çalışanları Mert Tarlan, Serhat Kutlan ve Aycan Avcı, şirket değerlendirmesi konusunda yanlış ve yanıltıcı bilgiler ile müvekkilin yok pahasına şirket hisselerini devretmesini ve ikna olmasını sağladıkları, Şen Yalman'ın oğlu Ziya Gür Yalman'ın ise kendi menfaati için babasının kandırılmasına göz yumduğu, Aycan Avcı'nın da Kerim Yalman'ın çocukluk arkadaşı olduğu ifade edilerek haksız işlemlere iştirak ettiği öne sürüldü.

UZUN YILLAR KAR PAYI DAĞITILMADI

Dilekçede, Şen Yalman'a çift ana şirket ve çift adres kullanılarak şirketin durumunun iyi olmadığına inandırılarak uzun yıllar kar payı dağıtılmadığı, dağıtıldığında da cüzi rakamlar verildiği belirtildi. Şen Yalman'a şirketlerden sadece 5 bin lira huzur hakkı adı altında ödeme yapıldığı, bu maaşa 2010-2016 yılları arasında zam yapılmadığı, öte yandan Şen Yalman'ın TOBB öncülüğünde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın araştırmasına göre 2012-2015 yılları arasında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Tatko hisselerini 14 gün önce devrettiği de belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Dilekçede, "Örgüt faaliyeti çerçevesinde planlı şekilde Şen Yalman'da iflas korkusu yaratan, intihara teşbbüs sonrası akli melekeleri olmadığı zamanda şirket hisslerini alarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin tutuklanmaları" talep edildi. Ayrıca Tatko Lastik San ve Tic. A.Ş. ve Tatko Otomobil A.Ş. hisslereine el konulması, Tatko Lastik Şirketine kayyım atanmasını, şirketlerine ait banka hesabına, araç ve gayrimenkullerine el konulması da talep edildi. Savcılık soruşturması devam ediyor. (DHA)

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soruşturma lastik

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