Türkiye'nin gözü İstanbul'da! CHP'nin masasındaki son anket açıklandı: "Fark daha fazlaydı"

Seçimlere artık günler kaldı. İstanbul'da yarışın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Neredeyse her gün İstanbul'la ilgili yeni bir çalışma yapılıyor.

CHP'NİN MASASINDAKİ ANKET

Araştırma şirketleri gibi siyasi partilerde sahada çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'la ilgili merak edilen son veriler ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklandı. Katıldığı canlı yayında İstanbul'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, Murat Kurum'u eleştirerek, Ekrem İmamoğlu'nun 4,5 puan önde olduğunu belirtti.

Özel, İstanbul'daki yarışla ilgili şu ifadeleri kullandı;

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"TANIDIĞIM KURUM İLE İZLEDİĞİM KURUM FARKLI"

Olmayan bir adaya karşı fark daha fazlaydı. Hızlı kampanya ile Murat Kurum ivme kazanıyordu. Kurum kendi olmaktan çıktıkça. Ona bir kimlik oturtmaya çalışıyorlar. Kavga ediyor, hakaret ediyor. Bunun sayın Kurum'a oturmadığını defalarca deneyimledim. Tanıdığım Murat Kurum ile izlediğim Murat Kurum aynı değil.

ANKETLERDE SON DURUM

Şu anda 4,5 puan Ekrem Bey'in lehine fark olduğunu arkadaşlar söyledi. Kurum'un her ankette geriye gidişini, konuşmasının dublaj gibi olmasına bağlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan gelecek de vaziyete el koyacak algısı zarar veriyor.

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