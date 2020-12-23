Türkiye'nin kanını donduran cinayetlerin son zanlısı da yakalandı

İşlenen cinayetler ve vahşi yöntemleriyle Kuşadası ve çevresine korku salan ve iş insanlarını korkutup para almak için seçtikleri kurbanları vahşice öldüren eski hava korsanı N.A. liderliğindeki 10 kişilik çete, 12 yıl önce Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği’nin iki ay süren ortak çalışmasıyla çökertilmişti. "12 YIL SONRA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI" Kuşadası’nda 12 yıl önce kan donduran cinayetler işleyen 10 kişilik çetenin son zanlısı H.D.’de saklandığı evde Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. "Canavarca Hisle Tasarlayarak veya Eziyet Ederek Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli zanlının Ege Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı yönünde ihbar alan Asayiş Amirliği ekipleri, söz konusu adresi operasyon düzenlendi. Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ardından 12 yıl boyunca kaçan çete üyesi H.D. saklandığı evde polisin operasyonuyla gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine konuldu.

"11 KİŞİLİK GÖMÜ LİSTESİ BULUNMUŞTU" Kan donduran cinayetler işleyen Kuşadası’ndaki vahşet çetesinin eski hava korsanı olan liderinin evinde polisin 11 kişilik gömü listesi bulduğu ortaya çıkmıştı. 2008 yılının Ekim ayında Kuşadası’nda yaklaşık 2 ay ara ile 26 yaşındaki Hüsredin Özçelik ve 28 yaşındaki Gürkan Yılmaz isimli şahıslar kaybolmuş ve aileleri de çocuklarından haber alamamaları ve hayatlarından endişe duymaları üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmişti. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü de bu çalışmalar üzerine "Organize-1 " kod adlı bir projeli çalışma başlatmış ve çalışma sonucunda 26 Ağustos 2008 tarihinde kaybolan matbaa işçisi Hüsredin Özçelik ile 19 Ekim 2008 tarihinde kaybolan temizlik işçisi Gürkan Yılmaz’ın eski hava korsanı N.A. liderliğindeki M.K.K., S.S., A.A., M.A., Y.B., G.O., S.Y. ve O.K.’nin üye olduğu çetenin iş insanlarına korku salmak amacıyla rastgele seçip öldürdüğü ve daha sonra da gömdüğü belirlenmişti. Hüsredin Özçelik ve Gürkan Yılmaz’ın cesetleri Kirazlı yolu üzerinde ve Davutlar’da boş bir arazide toprağa gömülü olarak bulunmuştu. Söz konusu çetenin, bu iki cinayet karşılığında bir iş insanından 160 bin YTL haraç alırken, bir başka iş insanının da işletmesine baskı yoluyla el koyup, ortak olduğu belirlenmişti. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda çete üyesi şüphelilerden aralarında çete liderinin de bulunduğu 7 zanlı Kuşadası’nda ve bir zanlı da İstanbul’da olmak üzere yakalanan 8 zanlı dün sabah saatlerinde Kuşadası adliyesine çıkarılmıştı. "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olma, haksız menfaat temin etmek, yağma, planlayarak adam öldürme ve adam öldürmeye yardım etmek" suçlarından tutuklanarak, Söke Cezaevi’ne konulmuştu.