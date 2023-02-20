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  4. Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek! Ünlü profesör enkazın başında tek tek anlattı…

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek! Ünlü profesör enkazın başında tek tek anlattı…

20.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki Ebrar sitesi, onlarca aileye mezar oldu. İnşaat Mühendisi Prof.Dr. Ali Koçak o sitenin önünde beton ve demirleri inceledi. Katliamın nasıl göz göre göre geldiğini anlattı. Ebrar sitesinin enkazında betondan ayrılan demirler ve kullanılan dere kumunun açıkça görülmesi her şeyi gözler önüne serdi. İşte Ebrar Sitesi ile ilgili çok çarpıcı o gerçekler…

Deprem gerçeğinin Türkiye’nin en önemli sorunu olduğu bir kez daha acı bir bilanço ile Türkiye’nin önüne kondu. Kahramanmaraş’ta onlarca aileye mezar olan Ebrar Sitesi’nde de işin en acı tarafı gün geçtikçe ortaya çıkarken her zamanki gibi öldürenin deprem değil bina olduğu daha doğrusu o binayı yapamayanlar olduğunu da gözler önüne serdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Ali Koçak, Kahramanmaraş’ta onlarca kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu enkaza giderek birbirinden çarpıcı acı gerçekleri tek tek ortaya koydu.

BETONUN DURUMU İÇLERİ ACISI!

“Bu Ebrar sitesinde kullanılan hazır beton” diyerek gösterdiği bir beton parçası üzerindeki hatayı anlatan Koçak şu ifadeleri kullandı:

“Demir betonun üzerine sadece basit bir iz bırakmış normalde bu demirin betondan ayrılmaması gerekiyor. Bu betona biraz daha yakından bakacak olursak şuradaki boşluk oranını görüyorsunuz. İçerisinde çimento yok. Tamamen dayanımı düşüren bir etken.”

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‘Peki binalar bize mezar olmasın diye ne yapmamız gerekiyor?’ sorusuna da yanıt veren Prof Dr. Koçak özellikle binaların yapım aşamasında dere kumu kullanmamak gerektiğine dikkat çekerek “Dere kumunun aşırı kullanımı içerisinde mıcırın kullanılmadığı ve dere çakıllarının kırılarak kullanılması gerekiyor binalarda” dedi.

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‘GİTSİNLER BAŞKA İŞ YAPSINLAR’

Uzmanların en büyük uyarısından birisi de ‘eğer demirler binada betondan ayrılıyorsa büyük bir hata olduğu anlamına geliyor’ şeklinde oldu. Bu konuda da bilgi veren Koçak, “önce demirin çalışması işlevini yerine getirmesi sonra betonun çatlaması gerekiyor. Yani bina böyle demiri salmamalı. Bırakmamalı beton demiri.” şeklinde konuştu.

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Prof. Dr. Koçak yeni facialar yaşanmaması için bina değil mezar yapıp insanları bile bile ölüme gönderenlere de son olarak şöyle seslendi:

Eğer müteahhit, ustası, kalfası 16 katlı bir binayı yapamıyorsa yani yetersizse kendisi kusura bakmasın ama yapacağı iş artık o değil yani gitsinler başka mesleklerde çalışıp başka iş yapsınlar.

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