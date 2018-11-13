Türkiye'nin konuştuğu milletvekili Öztürk Yılmaz'dan açıklama!

"Ezan Türkçe okunsun" ifadesinin ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz'dan yeni açıklama geldi. Yılmaz, "Ben Arapça ezan okunmasın demedim. Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim. Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı” dedi.

'TELEFONLARIM SUSMUYOR'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısının bir bölümünde Yılmaz'ın ifadelerine yer verdi:

Kılıçdaroğlu’na meydan okumayı tercih eden Öztürk Yılmaz’ın jet hızıyla partiden ihraç edilmesi bekleniyor.

Öztürk Yılmaz’la konuştum. “CHP’den ihraç edilirse parti kuracak” söylentisini sordum. Cevap vermek istemedi. Ama “yok” da demedi. CHP tabanından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. “Telefonlarım susmuyor, odam dolup taşıyor” diye konuştu. “Ben Arapça ezan okunmasın demedim. Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim.

Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı” diye ilave etti. İzlenimimi sorarsanız, Öztürk Yılmaz siyasi literatürümüze Mümtaz Soysal’ın kazandırdığı şekliyle “vuruşarak çekiliyor”. CHP’den ihraç edildiğinde parti kurup yoluna devam edecek gibi görünüyor.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz



