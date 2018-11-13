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Türkiye'nin konuştuğu milletvekili Öztürk Yılmaz'dan açıklama!

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

CHP'de sular durulmuyor. Türkçe ezan çıkışı yapan Öztük Yılmaz Kılıçdaroğlu'na 'Sıkıysa attır istifa etmiyorum' sözlerinin ardından dün kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Yılmaz'dan son yaşananlarla ilgili açıklama geldi. Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan Yılmaz "Telefonlarım susmuyor, odam dolup taşıyor" dedi

Türkiye'nin konuştuğu milletvekili Öztürk Yılmaz'dan açıklama!

"Ezan Türkçe okunsun" ifadesinin ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz'dan yeni açıklama geldi. Yılmaz, "Ben Arapça ezan okunmasın demedim. Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim. Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı” dedi.

'TELEFONLARIM SUSMUYOR'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısının bir bölümünde Yılmaz'ın ifadelerine yer verdi:

Kılıçdaroğlu’na meydan okumayı tercih eden Öztürk Yılmaz’ın jet hızıyla partiden ihraç edilmesi bekleniyor.
Öztürk Yılmaz’la konuştum. “CHP’den ihraç edilirse parti kuracak” söylentisini sordum. Cevap vermek istemedi. Ama “yok” da demedi. CHP tabanından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. “Telefonlarım susmuyor, odam dolup taşıyor” diye konuştu. “Ben Arapça ezan okunmasın demedim. Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim.
Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı” diye ilave etti. İzlenimimi sorarsanız, Öztürk Yılmaz siyasi literatürümüze Mümtaz Soysal’ın kazandırdığı şekliyle “vuruşarak çekiliyor”. CHP’den ihraç edildiğinde parti kurup yoluna devam edecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Öztürk Yılmaz

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Ezan arapça okunuyor namaz arapça kılınıyor, camiye yardım istenirken türkçe isteniyor. Hiç bir ayette ibadet arapça yapılır diye bir ayet yok. Ama ezan türkçe okunsa namaz türkçe kılınsa kimse kılmaz mantıksız gelir
@mzmz600 Sen türkçe konuşuyorsun klavyende türkçe ama bilgisayar sistemi hatayı ingilizce veriyor. Bu na ne diyeceksin ?
mantığı öbür tarafta öğrenirsin.
@sonusta1907 Bırakın artık insanları dinle korkutmayı, öbür tarafta kimin ne öğreneceği belli olmaz. İsteyen Arapça isteyen Türkçe ibadet yapsın, Araplar din nedir bilmezken Türkler Tanrı^ya(Tengri) tapıyordu. Yukarıdakiler malı daha rahat götürmek için size bunları tartıştırıyorlar, uyanın artık...
akp den para alip chp yi sabote etmise benziyor bu vekil.
partiden ihraç edildiği gün siyasettende silinmiştir allahın sopası yok bu milletin aklıyla dalga geçenler er geç buluyor belasını
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