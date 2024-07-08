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Türkiye'nin konuştuğu olay! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur program yapacak: "Katilin dizisi izlenirse..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.07.2024 16:57
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Karıştığı bir kaza sonucu Murat Aci'yi hayattan koparan ve annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan Timur Cihantimur, Boston'da yakalanarak hakim karşısına çıkarılmıştı. Timur Cihantimur'un kalça ameliyatlarıyla ünlenen estetik cerrah babası Bülent Cihantimur, yeniden program yapacağını duyurdu. Bunun üzerine kazada vefat eden Aci'nin babası Özer Aci, "Türkiye’de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu olay! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur program yapacak: "Katilin dizisi izlenirse..."

İstanbul Eyüpsultan'da lüks otomobiliyle kazaya karışan ve Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur, annesi tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. 14 Haziran tarihinde Boston'da yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur mahkemeye çıkarılmış ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

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Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ise kalça ameliyatlarıyla ünlenmiş bir estetik cerrah. Bülent Cihantimur'dan bugün skandal bir paylaşım geldi. Cihantimur yeniden program yapmaya başlayacağını duyurdu.

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'ADALET YERİNİ BULACAK, İNANIYORUM'

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, program duyurusunun ardından Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Akyol'a konuştu.

Aci, "Programın eski olduğunu düşünmüştüm. Tekrar başlayacakmış. Başlasın. Kendine çok güveniyorsa başlasın. İzleyicileri merakla izleyecek. Hangi kanaldır, nedir, ne değildir öğreneceğiz kısa zamanda. Türkiye’de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok. 2 milyon dolar kefalet talebinde bulundu. Sıkıntı yok. Sonuçta adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.


Express


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Anahtar Kelimeler:
olay Eylem Tok
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