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Türkiye'nin milli otomobili TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor

21.12.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin milli otomobili TOGG, ABD Las Vegas'taki CES 2022 fuarı için Atatürk Havalimanı'nda uçağa yüklenerek götürülüyor.

Türkiye'nin milli otomobili TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek ve dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yer aldığı Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de Türkiye'nin milli otomobili TOGG da yer alacak.

3 ton ağırlığındaki TOGG, Atatürk Havalimanı'nda saat 17.30 sıralarında THY görevlileri tarafından büyük bir titizlik içinde Boeing 777F tipi TK6361 sefer sayılı kargo uçağına yüklendi. Özel ekipmanlarla hassas kargo odasında taşınacak ve her hareketi kameralarla izlenecek olan TOGG'un uçuşu yaklaşık 11 saat sürecek. TOGG, fuarda yeni logosuyla ilk kez tanıtılacak.

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"TOGG 40 BİN UÇAKLI DIJITAL KONVOY İLE UĞURLANDI"

TOGG'un Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna oluşturulan 40 bin uçaklı 'sanal konvoy' eşlik etti. Katılımcılar için taşımaya özel oluşturulan "www.yolunuzacikolsun.com" adlı internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olduğu konvoy, Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başladı.

"THY AİLESİ İÇİN GURUR VERİCİ"

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle; Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizin en iddialı projesi olan TOGG'un dünya lansmanına yaptığımız katkı Türk Hava Yolları ailemiz için bir gurur vesilesidir"

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"ELBETTE THY İLE TAŞIYACAKTIK"

TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş ise, "CES 2022'de gelecek vizyonumuzu sergileyeceğimiz akıllı cihazımızı elbette dünya markası Türk Hava Yolları ile taşıyacaktık. Güncel tasarım dilimizi gelecekten dokunuşlarla zenginleştirdiğimiz, mobilitenin dönüşümüyle otomobilin üçüncü yaşam alanına geçiş sürecini anlatan akıllı cihazımızı teknoloji dünyasının bir araya geldiği CES 2022'ye taşıyan Turkish Cargo'ya küresel bir marka olmak üzere çıktığımız #YeniLige'e yolculuğumuzda yol arkadaşımız olduğu için müteşekkiriz" diye konuştu.

SON DAKİKA | TOGG'un yeni logosuyla ilgili yeni gelişme! Otomobil üzerinde ilk kez görüldüSON DAKİKA | TOGG'un yeni logosuyla ilgili yeni gelişme! Otomobil üzerinde ilk kez görüldü


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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