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Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin iddialara yanıt geldi! Dışişleri Bakanlığı: Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri alıyoruz

03.07.2024 08:17
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Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Ortadoğu ve Suriye politikasına ilişin açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında "Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur" dendi.

Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin iddialara yanıt geldi! Dışişleri Bakanlığı: Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri alıyoruz

Suriye'de yaşananlar ve Kayseri'deki olaylı gecenin yankısı sürerken Dışişleri Bakanlığından dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlık, "siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulması bu kapsamda değerlendirilemez" mesajını verdi.

"ÜLKEMİZ, ULUSAL GÜVENLİĞİMİZE YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAKTAN DA ÇEKİNMEMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Türkiye, bu anlayış tahtında, güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Ortadoğu’da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflemektedir. Bu siyasetin oluşturulmasında uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışı temel prensiplerimizdir.

Türkiye, Suriye’deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir.

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"ORTADOĞU VE SURİYE POLİTİKAMIZA YÖNELİK İDDİALAR TEMEL TARİH BİLGİSİNDEN DAHİ YOKSUN"

Demokrasilerde yapıcı eleştirilerle dış politikaya katkı sağlamak elbette mümkündür. Bununla birlikte, siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulması bu kapsamda değerlendirilemez. Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur.

Türkiye, yıllardır taammüden ateş çemberine dönüştürülmüş bir coğrafyada huzur ve istikrar adası olmayı başarmıştır. Ülkemiz bölgede yaşanan savaşların dışında kaldığı gibi milletimizin huzur ve güvenliğini perçinlemiş, refahını artırmıştır. Bu süreçte savunma yeteneklerini de geliştiren ülkemiz, kendi coğrafyasında akamete uğrattığı terörle sınır ötesinde de mücadele edebilir hâle gelmiştir.

Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri hâline geldikleri de gözden kaçırılmamalıdır. Dış politikadaki adımlarımızı, devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda atmaya devam edeceğiz."

GRhFT3eawAA67MLBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
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