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Türkiye'nin yüreğini yakan olayda flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

Dün tüm Türkiye'nin yüreğini yakan olay sonrası Bakanlık harekete geçti. Adana’da kocası tarafından terk edilen ve annesiyle yaşayan hamile bir kadının şiddet uyguladığı ileri sürülen iki çocuk Sevgi Evlerine yerleştirildi

Olay, Adana merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Merve G. 8 yıl önce İsmail G. ile evlendikten sonra çiftin en büyüğü 7 olmak üzere 2 çocuğu dünyaya geldi. Aile, maddi sıkıntı yaşamaya başlayınca çift arasında geçim sıkıntısından dolayı kavga başladı. Koca İsmail G. ise daha sonra 2 çocuğunu ve hamile olan eşini bırakarak evden kaçtı. Bu durumu kaldıramayan genç kadın ise iddialara göre çocuklarına sürekli şiddet uygulamaya başladı.

ÇÖP EVDE YAŞIYOR

Çöplüğü andıran evde yaşam savaşı veren çocukların bir de anne şiddetinden dolayı her gün ağlamaya başladığını gören mahalleli, buna dayanamayarak duruma isyan etti. Vatandaşlar, 155 polis imdat hattını arayarak, "Mahallede çocuklarına şiddet uygulayan anne var" diyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine olay yerine polis geldi.

ÇOCUKLAR SEVGİ EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Polis anne ve çocukları polis merkezine götürerek durum Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi. Yetkililer önce evde inceleme yaptı daha sonrasında ise mahalleliyle görüştü. Ardından ise psikolog eşliğinde anne ve çocuklarla görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda 2 çocuk devlet himayesine alınarak Sevi Evlerine yerleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
anne şiddeti çocuğa şiddet adana

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Suriyelilere bakmaktan kendi vatandaşına fırsat bulamayan devletimiz var olsun
çok yazık yhaaaa ölüyorum sinirden şu insanların evlenip aç kçlarıyla çocuk yapmasına.. evlenmeyin doğurmayın üremeyin o masumlara hiç mi acımıyorsunuz..
Nerede kaldı güzel ülkemizin komşuluk gibi dostane ilişkileri.İlla birilerinin zarar görmesi mi gerekiyor sevgi evleri vb.yerlere.Ya da illa media ya mı düşmeli.
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