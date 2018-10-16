Türkiye'nin yüreğini yakan olayda flaş gelişme

Olay, Adana merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Merve G. 8 yıl önce İsmail G. ile evlendikten sonra çiftin en büyüğü 7 olmak üzere 2 çocuğu dünyaya geldi. Aile, maddi sıkıntı yaşamaya başlayınca çift arasında geçim sıkıntısından dolayı kavga başladı. Koca İsmail G. ise daha sonra 2 çocuğunu ve hamile olan eşini bırakarak evden kaçtı. Bu durumu kaldıramayan genç kadın ise iddialara göre çocuklarına sürekli şiddet uygulamaya başladı.
ÇÖP EVDE YAŞIYOR
Çöplüğü andıran evde yaşam savaşı veren çocukların bir de anne şiddetinden dolayı her gün ağlamaya başladığını gören mahalleli, buna dayanamayarak duruma isyan etti. Vatandaşlar, 155 polis imdat hattını arayarak, "Mahallede çocuklarına şiddet uygulayan anne var" diyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine olay yerine polis geldi.
ÇOCUKLAR SEVGİ EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİ
Polis anne ve çocukları polis merkezine götürerek durum Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi. Yetkililer önce evde inceleme yaptı daha sonrasında ise mahalleliyle görüştü. Ardından ise psikolog eşliğinde anne ve çocuklarla görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda 2 çocuk devlet himayesine alınarak Sevi Evlerine yerleştirildi.
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