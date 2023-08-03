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  4. Türkiye o olayı konuşmuştu: Kan donduran detay! Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde yeni gelişme: 8 kişi adliyeye sevk edildi... Böyle götürüldüler

Türkiye o olayı konuşmuştu: Kan donduran detay! Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde yeni gelişme: 8 kişi adliyeye sevk edildi... Böyle götürüldüler

03.08.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde 2 kişi ölmüş 1 kişi ise yaralanmıştı. Tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye götürüldüğü anlar kameralar tarafından kaydedilirken vahşetle ilgili kan donduran detay da ortaya çıktı.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı.

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8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişinin işlemleri bugün tamamlandı. Şüpheliler Cinayet Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi.

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Önceki gün ise ilk olarak yakalanan şüpheli Murat Özer tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAN DONDURAN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayda canice katledilen Yunus Emre Erzen'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği Batuhan Bayındır'ın ise 2 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olayda yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi. (DHA)

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cinayet Esenyurt

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