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Türkiye onu marketteki dansıyla tanıdı! 15 gündür haber alınamıyor: Evine girildi ama...

26.08.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de alışveriş yapmak için gittiği markette çalınan sevdiği şarkıyı duyunca bir genç gibi dans şovu yapması ile milyonların kalbine giren emekli öğretmen Nimet İyice’den 15 gündür haber alınamıyor. Yakınları ve komşuları 15 gündür İyice'den haber alamadı, ihbar üzerine polis ekibi tarafından evine girildi ancak İyice'nin evde olmadığı belirlendi. İletişim kurulamayan İyice'nin nerede olduğu bilinmeyince yakınları kayıp başvurusu yaptı.

Türkiye onu marketteki dansıyla tanıdı! 15 gündür haber alınamıyor: Evine girildi ama...

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren emekli öğretmen Nimet İyice, sevdiği müziği duyunca kendinden geçti ve elindeki çantayı bırakıp ceketini çıkardıktan sonra alanı adete sahneye çevirdi. O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı.

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O ANLAR MİLYONLARCA TIKLANMA ALDI

Hayretler içerisinde yaşlı kadını izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadının görüntüsü ise milyonlarca tıklanma aldı.

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15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Samimiyeti ve doğallığı ile kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazanan Nimet İyice’den yakınları ve komşuları 15 gündür haber alamadı.

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EVDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine polis ekibi tarafından Akkonak Mahallesi’ndeki evine girilen İyice’nin evde olmadığı tespit edildi. Herhangi bir iletişim kurulamayan İyice’nin nerde olduğu bilinmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp başvuru yapıldı. (İHA)

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Dans Denizli market

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