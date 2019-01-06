HABER

"Türkiye, Orta Doğu'nun kilit taşıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2019 22:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Türkiye, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların, Doğu Akdeniz'in kilit taşıdır. Eğer Türkiye'yi çeker alırsanız bu coğrafya darmadağınık olur" - "Bu coğrafyada Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da Türkmen'in de Ezidi'nin de, Sünni'nin de, Şii'nin de koruyucusu, kollayıcısı, ağabeyi Türkiye'dir"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların, Doğu Akdeniz'in kilit taşı olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, partisinin Denizli İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı Denizli'de Büyükşehir dahil 20 belediye başkan adayının tamamının seçimi kazanarak başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Bu yerel seçimin Türkiye için önemli seçimlerden biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Evet bu yerel bir seçim, nihayetinde belediye başkanlarını seçiyoruz. Yerelde kimlerin o ili, ilçeyi yöneteceğine karar veriyoruz ama sonuçta bu seçimde verilebilecek olan genel bir intiba, Türkiye'nin hangi istikamette devam edeceğini de gösterecek." dedi.

MHP ile 30 büyük ilde Cumhur İttifakı çerçevesinde seçime girdiklerini anımsatan Kurtulmuş, "Bazı yerlerde MHP'li arkadaşlarımız adayımız olarak seçimlere giriyor. Oralarda biz AK Parti olarak aday göstermiyoruz. Aynı şekilde burada Çal'da ve Buldan'da MHP adayını gösterdik. Bizim teşkilatlarımız, bu arkadaşlarımız için bizim teşkilatımızdan arkadaşlarımız adaymış gibi çalışacaklar. Onların da inşallah belediye seçimlerini kazanmasına gayret edeceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye bu coğrafyanın kilit taşıdır"

Kurtulmuş, zor bir coğrafyada, bilinen bütün siyasi ve ekonomik dengelerinin alt üst olduğu dönemde siyaset yaptıklarını anlattı.

Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD'nin başını çektiği iki kutuplu bir ekonomik ve ticari savaş olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu savaşların da önemli merkezlerinden birisi Orta Doğu coğrafyası. Vekalet savaşları adı altında insanlık tarihinin en kanlı, en hain, en aşağılık savaşları Orta Doğu'da cereyan ediyor. YPG'si, PYD'si, DEAŞ'ı ellerine on binlerce dolarlık silahlar verilerek Orta Doğu coğrafyasında Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın başına bela ediliyor. Böyle bir coğrafyada hiç tereddüt etmeyelim ki meselenin asıl hedefi Türkiye'dir. Kilit taşını çekip alırsanız o kemer aşağı doğru çöker. Türkiye, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların, Doğu Akdeniz'in kilit taşıdır. Eğer Türkiye'yi çeker alırsanız bu coğrafya darmadağınık olur. Tam da oyun, bunun için kurulmuştur. "

- "Türklerle Kürtler arasında bir problem yoktur"

Bu coğrafyanın beyni, hamisi ve kurucusu Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmaması, güçlü bir şekilde yoluna devam etmemesi için terör örgütü PKK'nın 40 senedir Türkiye'nin başına bela edildiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Soğuk savaşta sağ-sol kavgaları diye bu milletin çocuklarını birbirine kırdırdılar. Onun için sınırlarımızın hemen altında YPG, PYD diye terör örgütü ortaya çıkardılar. Şimdi ABD'nin Sayın Dışişleri Bakanı diyor ki 'evet biz oralardan çekilsek bile Türklerin Kürtleri katletmesine müsaade etmeyeceğiz, Kürtlerin koruyucusu biziz' diyor. Önce Orta Doğu'yu doğru anlayalım. Türklerle Kürtler arasında bir problem yoktur. Orta Doğu'da olan mesele Türklerle Kürtlerin, Arapların kendi aralarındaki problem değil, sizin beslediğiniz terör örgütlerinin bu coğrafyanın halklarının başına bela olmasıdır. Bu coğrafyada Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da Türkmen'in de Ezidi'nin de Sünni'nin de Şii'nin de koruyucusu, kollayıcısı, ağabeyi Türkiye'dir, oradaki her kardeşimiz bizim kardeşimizdir. Eli kanlı terör örgütlerinin racon kesmesine, Türkiye'ye meydan okumasına da bu millet asla müsaade etmedi, asla müsaade etmeyecek."

- "Kardeşliğimize sahip çıkacağız"

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ise birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Özkan, "16 yıldan beri ortaya koymuş olduğumuz bütün başarıların arkasında bizim birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz var. Onun için kardeşliğimize sahip çıkacağız, Allah için birbirimizi seveceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a layık dava ve yol arkadaşları olacağız." dedi.

Toplantıya, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer belediye başkanları, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

PARTNERVatandaşa sorduk: Bir telefona 14 bin TL verir misiniz?Vatandaşa sorduk: Bir telefona 14 bin TL verir misiniz?
AK Parti'li Ünal: Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz (2)AK Parti'li Ünal: Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz (2)
AK Parti'nin Denizli adayları açıklandıAK Parti'nin Denizli adayları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kardeşlik kilit taşı Ortadoğu parti terör toplantı vefa

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoksa ben bakan olurdum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül: ABD'deki FETÖ soruşturması farklı gelişmelere gebe

Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe

CHP'li isimden dikkat çeken Erdoğan çıkışı: İsterse il yapabilir

CHP'li isimden dikkat çeken çıkış: Erdoğan yapabilir ama...

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.