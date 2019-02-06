HABER

Türkiye Rusya'nın vize kararından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 20:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Türkiye ile Rusya konsolosluk istişarelerinde mutabık kalındığı üzere, hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlar ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere uygulanan vizelerin kaldırılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşılıyoruz" - "İki ülke arasında 2010 yılında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması’nın tüm hükümleriyle uygulanmasını ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza da en yakın zamanda vize muafiyeti getirilmesini bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rusya'nın resmi pasaport sahiplerine ve tır sürücülerine yönelik vizeleri kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Aksoy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün imzaladığı vizelere ilişkin başkanlık kararı hakkında bir soruya verdiği yanıtta, "1 Kasım 2018 tarihinde Türkiye ile Rusya Federasyonu konsolosluk istişarelerinde mutabık kalındığı üzere, hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlar ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere uygulanan vizelerin kaldırılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Uygulamanın en yakın zamanda başlatılmasına ilişkin Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Aksoy, "İki ülke arasında 2010 yılında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması'nın tüm hükümleriyle uygulanmasını ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza da en yakın zamanda vize muafiyeti getirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnameyle Kasım 2015'te vize rejimi uygulanmaya başlayan bazı kategorideki Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Çipras, Binali Yıldırım ile görüştüÇipras, Binali Yıldırım ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Rusya Türkiye vize

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti

CHP'de toplu istifa depremi! 'Antidemokratik uygulamalar...'

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Şule Çet'in davasında sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi

Şule Çet davasının ilk duruşması sona erdi

Osmaniye'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü kurtarıldı

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Ölümle burun buruna geldi!

Kartal'da 8 katlı bina çöktü! İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.