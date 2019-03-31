Türkiye sandık başında

ANKARA(AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı ilçesinde oyunu kullandı.

Şahin, eşi Elif Şahin ile geldiği Şahin Sevin İlkokulunda vatandaşlarla birlikte bir süre sırada bekledikten sonra 1078 numaralı sandıkta tercihini yaptı.

Oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine açıklama yapan Şahin, vatandaşlık görevini yerine getirip, oyunu kullandığını söyledi.

Seçimlerin ülke için hayırlı olmasını dileyen Şahin, "Bundan sonra 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olacak. Her şey ülkemiz için çok daha güzel olacak." dedi.

Şahin çifti, sandık görevlilerine başarı dileyip okuldan ayrıldı.

