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  4. Türkiye sınırında bir vaka daha! Bu kez Gürcistan'da görüldü

Türkiye sınırında bir vaka daha! Bu kez Gürcistan'da görüldü

15.06.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğü bildirildi. Daha önce de 8 Haziran'da Türkiye'nin başka bir sınır komşusu Yunanistan'da maymun çiçeği vakası görülmüştü.

Türkiye sınırında bir vaka daha! Bu kez Gürcistan'da görüldü

Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezince yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.

Avrupa bölgesinde seyahat eden bir kişide virüsün görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Hasta hafif bir viral enfeksiyona sahipti ve uygun tedaviden kısa süre sonra sağlık merkezinden taburcu edildi." ifadesi kullanıldı.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan
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