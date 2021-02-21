Türkiye, Somali'deki seçim sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerden endişeli

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali'de seçim sürecine ilişkin anlaşmazlıktan kaynaklanan son günlerdeki menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, tüm taraflara şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınarak sağduyuyla hareket etme çağrısında bulunularak, "Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetim Liderlerinin bir araya gelerek, 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye çalışmaları önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin, "dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleme iradesine ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna" olan inancına vurgu yapılan açıklamada, "Bu çerçevede, karşılıklı anlayış zemininde seçim süreci konusunda daha fazla gecikmeksizin uzlaşı sağlanmasını temenni ediyoruz." mesajı paylaşıldı.

SOMALİ'DE GERGİNLİK

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı 15 Şubat'ta sokağa çağırmıştı.