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Türkiye talep etti, Putin talimat verdi! Rusya’dan havalandılar…

19.07.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu öncesinde Rusya'dan yangın söndürme uçağı talep edeceklerini belirtmesinin ardından Putin’den talimat gecikmedi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye 2 adet Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdiklerini açıkladı. İşte detaylar…

Türkiye talep etti, Putin talimat verdi! Rusya’dan havalandılar…

Türkiye’nin dört bir yanından gelen orman yangınları haberleri sonrası Türkiye harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesinde Rusya'dan yangın söndürme uçağı talep edeceklerini ifade ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Rus mevkidaşıyla Lavrov'la görüşmesinde bu konu ele alındı.

PUTİN'DEN TALİMAT GECİKMEDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından Bakanlığa ait 2 amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.

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Uçakların Muğla ve İzmir'deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır. Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye haberler Yangın söndürme uçağı putin

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