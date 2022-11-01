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Türkiye teklifini hatırlatan Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok konuşulacak sözler! "Bakalım neler olacak"

01.11.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşıyla patlak veren gıda krizinin aşılması için Türkiye'nin arabuluculuğuyla yapılan tahıl koridoru anlaşmasını Rusya'nın askıya almasıyla ilgili Vladimir Putin'den yeni açıklamalar geldi. Aliyev ve Paşinyan'la görüşmesinden sonra Rus lider, akıbeti merak edilen anlaşmanın devam edebileceği sinyalini verirken kararın gerekçesini net sözlerle açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "sözünün eri" diye bahseden Putin, Erdoğan hakkında dünyada ses getirecek sözler söyledi.

Türkiye teklifini hatırlatan Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok konuşulacak sözler! "Bakalım neler olacak"

Putin, özellikle de Batı ülkelerinde çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Herkes askıya alınan tahıl koridoru anlaşmasının devam edip etmeyeceğini merak ederken konuya açıklık getiren Putin, kararın arkasındaki gerekçeyi "Ukrayna tarafından Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun gemilerine karşı başarısız da olsa başlatılan saldırı" sözleriyle açıkladı. Anlaşmaya katılımı durdurmadıklarını, yalnızca ara verdiklerini vurgulayan Putin, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik bir tehdit oluşturmayacağına ilişkin güvence istedi. Geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması" teklifini anımsatan Putin, Türkiye ile çalışmanın daha kolay olduğunu ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da "sözünün eri biri" olarak söz etti. Putin, anlaşmaları bazen zorlu olsa da Erdoğan'ın bu özelliği nedeniyle bir konuda anlaştıklarında gerçekleştirmeye çalışacaklarını kaydetti.

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Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA OLASI BARIŞ ANLAŞMASI: "HENÜZ ERKEN"

Soçi’deki üçlü zirve sonucunda bazı konularda anlaşma sağlanmadığına işaret eden Putin, "Basının ve kamuoyunun, anlaşma sağlanamayan konulara odaklanmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Sakince ve özel bir şekilde anlaşma sağlamalıyız. Her iki taraf için de hassas konular ve ortaklarımızın onayı olmadan bu konulara ışık tutmaya hakkım olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında olası bir barış anlaşmasıyla ilgili sürece ilişkin konuşmak için erken olduğunu anlatan Putin, "İki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi en önemli konu. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride ön anlaşmalar olmasa da bu anlaşmaların sağlanabileceği ön koşullar bulunuyor." dedi.

ANLAŞMA NEDEN ASKIYA ALINDI? "ASIL SEBEBİ BU DEĞİL"

Rusya’nın, askıya aldığı Ukrayna tahıl çıkışını sağlayan anlaşma kapsamında gönderilen tahılların yoksul ülkelere gitmediğini belirten Putin, "Ancak askıya alınmasının ana sebebi bu değil. Sebebi, Ukrayna tarafından Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun gemilerine karşı başarısız da olsa başlatılan saldırıdır. Hem su altındaki hem de havadaki insansız araçlar, Ukrayna tahılının taşındığı koridoru kısmen kullandılar." diye konuştu.

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UKRAYNA'DAN GÜVENCE İSTEDİ

Putin, söz konusu durumun Rus savaş gemileri ve sivil gemilere yönelik tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "Tahıl anlaşmasına katılımımızı durdurduğumuzu söylemiyoruz, hayır. Ara verdiğimizi söylüyoruz. Birleşmiş Milletler bu anlaşmanın taraflarından. Ukrayna ile çalışsınlar ve Ukrayna, sivil gemilere veya Rus tedarik gemilerine herhangi bir tehdit yaratmayacağını garanti etmelidir." dedi.

'TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ MERKEZİ' TEKLİFİNİ HATIRLATTI

Rusya’nın Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik teklifiyle ilgili gelişmeleri de değerlendiren Putin, "Neden Avrupa’ya gaz sevkiyatları için Türkiye'de olası bir merkez kurulmasını teklif ettiğimizin açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupalı ortaklarla doğrudan çalışmak çok zor. Ayrıca, boru hatlarının bombalanmasıyla ilgili trajik olayları da biliyoruz. Avrupalılar, neredeyse her zaman olduğu gibi çıkarlarına temelden zarar veriyor olsa da sessiz kalıyorlar." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÖZÜNÜN ERİ OLDUĞU İÇİN..."

Kuzey Akım boru hattında yaşanan patlamayı bir terör saldırısı olarak niteleyen Putin, "Tüm bunlar Danimarka, İsveç ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde yaşandığı için bunları kontrol etmemiz zor. Bu anlamda Türkiye ile çalışmak bizim için daha kolay. Birincisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözünün eri olduğu için anlaşmamız belki bazen zorlu olsa da onunla eğer bir konuda anlaşırsak, gerçekleştirmeye çalışırız. İkincisi ise Karadeniz sularını kontrol etmemiz daha kolay." değerlendirmesinde bulundu.

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"BAKALIM BU KIŞ VE ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ NELER OLACAK"

Putin, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması halinde söz konusu gaz için alıcılar bulunacağından emin olduğunu vurgulayarak, "Bakalım bu kış ve önümüzdeki kış neler olacak. Ama yeni sözleşmelerin imzalanacağından eminim." dedi.

(AA)

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