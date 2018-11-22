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Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2018 17:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"na ilişkin ortak açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık" denildi.

Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı

"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"nın ardından Dışişleri Bakanlığı'nın AB ile yaptığı ortak açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık" denildi.

Bu açıklama, İran'a yaptırım uygulayan ABD'nin politikalarına karşı geliyor.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı neticesinde yapılan ortak açıklamada, "DEAŞ’a katılanların yanı sıra geri dönen yabancı terörist savaşçıların engellenmesi, havacılık emniyeti ve Türk makamlarıyla AB kurumları arasında daha yakın işbirliği konusunda mutabık kalındı" ifadesi de kullanıldı.

Ayrıca açıklamaya göre; Türkiye ile AB arasında Europol ve ağır suç ve terörle mücadeleden sorumlu Türk makamları arasında kişisel veri aktarımına ilişkin operasyonel bir anlaşma imzalanması için müzakereler 30 Kasım’da başlayacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye AB İRAN ABD

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kim ne derse desin avrupa bizim dostumuzdur ve ebediyyen dost kalıcaktır.Düşmanlarımız ise pakistan,azerbaycan,güney kore ve kuzey kıbrıstır.
@ademtoyan akit aga baban zaten vatikanda papa tarafindan kutsanan papaz duasi alan TÜRKLÜK dusmani bopcu
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