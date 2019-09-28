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Türkiye ve ABD'nin 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 12:49 | Son Güncelleme

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 7'nci ortak hava devriyesi, 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI

Fırat’ın doğusunda Türk ve ABD helikopterleri tarafından yapılan 7’nci hava devriyesi tamamlandı. Saat 10.40 sıralarında başlayan hava devriyesi bir saat sonra 11.40 sıralarında tamamlandı. Suriye’nin Telabyad ile Resulayn kentleri arasında keşif ve gözetleme faaliyetini tamamlayan Türkiye ile ABD’ye ait 4 helikopter görev sonrası yeniden Akçakale’ye döndü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na askerlerini bırakan Türkiye’ye ait helikopterler Şanlıurfa’ya, ABD helikopterleri ise Suriye’deki üs bölgesine geri döndü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ortak devriye Türkiye ABD

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