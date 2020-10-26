HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali

Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri iptal ettiğini açıkladı.

Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye daha önce de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların belirttiği gibi Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların çözümünde uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılarına destek vererek ön koşulsuz katılan Türkiye, iyi niyetini gösteren birçok adımı da atmaktan çekinmiyor.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DAN KARŞILIKLI NAVTEX İPTALİ

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda da yapıcı tavrını sürdüren Türkiye, bir teklifi ile de ittifak üyesi ülkelerin takdirini topladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme karar aldı. NATO Genel Sekreteri ve Yunan Savunma Bakanı'nın da destek verdiği teklif kapsamında Yunanistan 29 Ekim, Türkiye ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettikleri NAVTEX'leri iptal etme kararı aldı.

NATO Karargahı'nda yapılan koordinasyon ve çalışmanın ardından söz konusu NAVTEX'ler iptal edildi. Bunların yanı sıra Türkiye bu olumlu rüzgara destek vermek üzere yeni bir adımı daha attı. Bu kapsamda, Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin NAVTEX de bir kereye mahsus olmak üzere ve iyi niyet göstergesi olarak iptal etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konulara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Biz diyaloğu, görüşmeleri, uluslararası hukuku desteklediğimizi, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu ifade ederken Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması konusunda azimli ve kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullanmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Vali, güzel haberi böyle verdi: Kızaklayarak gittikVali, güzel haberi böyle verdi: Kızaklayarak gittik
2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Bursa’da aracın altında kalan yaşlı kadının feci ölümü kamerada
Yaşlı kadının feci ölümü saniye saniye görüntülendi
İstanbul'da panik anları! Tramvaydan dumanlar yükseldi
Tramvaydan dumanlar yükseldi
Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş
Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Cinayeti itiraf etti
Erzurum Valisi Memiş'ten koronavirüs açıklaması: Vaka yükselişini durdurduk
Vali, güzel haberi böyle verdi: Kızaklayarak gittik
Beşiktaş'ta bayılan kağıt toplayıcısı ayılınca sağlıkçılara saldırdı
Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Ayılınca sağlık çalışanlarına saldırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs denetimleri açıklaması
Bakanlık bir haftalık bilançoyu açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.