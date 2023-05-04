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Türkiye'yi terk eden Erdem Baş kiraladığı aracın kira fiyatını duyunca şoke oldu

04.05.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi terk ettikten sonra ABD ile Türkiye arasındaki market fiyatlarını karşılaştırmasıyla gündeme gelen oyuncu Erdem Baş son paylaşımıyla da dikkat çekti. 2022'de kiraladığı aracının şimdiki fiyatını duyan oyuncu şoke oldu.

Türkiye'yi terk eden Erdem Baş kiraladığı aracın kira fiyatını duyunca şoke oldu

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Erdem Baş, Türkiye'yi terk ederekn Amerika'ya yerleşti.

ABD ile Türkiye arasındaki market fiyatlarını karşılaştırmasıyla dikkat çeken Erdem Türkiye ve ABD'de yılın ilk 6 ayında kazandığı parayı karşılaştırarak da eleştiriler almıştı.

Erdem Baş son olarak 2022 yılında kiraladığı aracın 2023'teki fiyatını öğrenince şoke oldu.

Ekran Alıntısı

Oyuncu paylaşımında "2022 Nisanı'nda aylık 4.500'e kiraladığım arabanın aylık kirasının şimdi 18-19 bin olduğunu öğrendim. Yok artık diyorum yuh hatta çüş diyorum" dedi.

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