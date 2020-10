Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerin yapılmasında anlaştı

Bazı ikili görüşmeler de yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, dün gelir gelmez Kazak mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile görüştüğünü ve kendisine özellikle de Azerbaycan'a olan desteği artırması gerektiğini de vurguladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ikili konular ve Karabağ meselesini görüştüklerini de vurgulayarak, "AB zirvesi ve zirveden çıkan karardan duyduğumuz hayal kırıklığını kendilerine de bir kere daha söyledik. Almanya, sayın Merkel, Heiko Maas elinden geleni yaptı ama sonuçta ortaya çıkan tablo da malum." ifadesini kullandı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de "her zaman", "her platformda" ve "her fırsatta" görüştüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, ayrıca "Bugün Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Cebbar ile görüştük. İlk defa bir Kırım Tatarı kardeşimiz Ukrayna'da Birinci Dışişleri Bakanı Yardımcısı oldu. Kendisiyle Kırım Tatarları, Ukrayna ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde kendisini Türkiye'de ağırlama imkanımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.