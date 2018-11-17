Türkiye'de en az antibiyotik tüketen il Edirne

EDİRNE (AA) - Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, antibiyotik tüketiminin en çok Mardin, en az Edirne'de olduğunu açıkladı. Bundan sonra da öncü olmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiç hız kesmeden bu duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nın sağlık hedeflerine göre ilaç maliyetlerinin azalacağını ve akılcı ilaç kullanımının geliştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirten Kalkan, antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanılmasının önüne geçmek için Türkiye genelinde "Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası" başlatıldığını ifade etti.

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Başkanlığı ile programlar gerçekleştirdiklerini belirten Kalkan, "Özellikle halkımızın görsel açıdan istifade edebileceği mekanlarda duyurusunu yaptık. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı afişlerle çalışmalar yaptık. Gereksiz yere antibiyotik kullanımının insanda meydana getirdiği zararları vatandaşlarımıza vurgulu şekilde anlattık." diye konuştu.