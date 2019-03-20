"Türkiye'de iş yapmak kolaylaşıyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de iş yapmak her geçen gün daha kolaylaşıyor. Özellikle kredi alma, vergilerin ödenmesi ve sınır dışı ticaret gibi alanlardaki iyileştirmelerimiz neticesinde Türkiye, iş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43. sıraya kadar yükseldi. Geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur." dedi.

Selçuk, Aydın Ticaret Odası'nda düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 Aydın Buluşması"nda, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yetkililerden bilgi aldığını söyledi.

Denizli Valisi Hasan Karahan ile de görüştüğünü hatırlatan Selçuk, "Çok şükür can kaybı olmadı. Bakanlığımızın personeli de şu anda sahada. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin çok büyük bir ivme kaydettiğini dile getiren Selçuk, son 3 yılın büyüme rakamlarında bunu gördüklerini ifade etti.

- "İhracat rakamlarımız iyi gidiyor"

17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi büyük badireler ile 2018'deki ekonomik manipülasyonlara rağmen şu anda ekonomik büyümenin devam ettiğine dikkati çeken Selçuk, şöyle konuştu: