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Türkiye'den Idai kasırgasının etkilediği ülkelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Idai kasırgasının Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyuyoruz" - "Kızılay ve TİKA ekipleri ilgili büyükelçiliklerimizle eşgüdüm halinde felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başlamıştır" - "AFAD, AKUT, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı personelinden oluşan bir arama kurtarma ekibi bu sabah askeri uçakla Mozambik'e doğru yola çıkmıştır"

Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabwe'de büyük bir afete sebep olan Idai kasırgasının yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyulduğunu belirterek, Türkiye'nin felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika ülkelerini etkisi altına alan Idai kasırgasında hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dilekleri yinelendi.

Açıklamada, "Idai kasırgasının Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin söz konusu ülkelerdeki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara süratle katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay ve TİKA ekipleri ilgili büyükelçiliklerimizle eşgüdüm halinde felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başlamıştır. AFAD, AKUT, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı personelinden oluşan bir arama kurtarma ekibi bu sabah askeri uçakla Mozambik'e doğru yola çıkmıştır."

- Idai kasırgası hakkında

Kötü hava koşulları ve yoğun yağışlar sonucu 14 Mart'ta etkisini göstermeye başlayan ve Güney Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabwe'yi etkileyen kasırga, 15 Mart'ta Mozambik'te karaya ulaşmıştı.

Malavi'de yaklaşık 822 bin kişi kasırgadan olumsuz etkilendi. Mozambik'in 533 bin nüfuslu Beira şehrini şiddetli yağmurlarla etkisi altına alan kasırga, şu ana kadar ülkede Sofala, Zambezia, Manica ve Inhambane eyaletlerinde ağır hasara yol açtı.

Mozambik'te kasırga ve seller nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilendi.

PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
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Dışişleri Bakanlığı Idai kasırga Malavi mozambik Türkiye yardım Zimbabve

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