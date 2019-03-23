Türkiye'den Idai kasırgasının etkilediği ülkelere yardım

Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabwe'de büyük bir afete sebep olan Idai kasırgasının yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyulduğunu belirterek, Türkiye'nin felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika ülkelerini etkisi altına alan Idai kasırgasında hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dilekleri yinelendi.

Açıklamada, "Idai kasırgasının Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin söz konusu ülkelerdeki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara süratle katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay ve TİKA ekipleri ilgili büyükelçiliklerimizle eşgüdüm halinde felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başlamıştır. AFAD, AKUT, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı personelinden oluşan bir arama kurtarma ekibi bu sabah askeri uçakla Mozambik'e doğru yola çıkmıştır."