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Türkiye'den Suriyelilere memleketlerinde iyi eğitim için yüksekokul

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi, Suriyelilerin kendi ülkelerinde kaliteli eğitim alması için yüksek okul açtı - Okulda, bölgenin ihtiyacına hitap eden ilk yardım, hasta bakım, özel güvenlik, ilahiyat ve büro yönetimi bölümleri bulunuyor - Büro Yönetimi bölümüne kayıt yaptıran Abdurrahman Muhammet: - "Burada eğitim görenler geçerli bir diplomayla mezun olacak. Bölgeye büyük katkısı olacak" - İlk yardım bölümü öğrencisi Abdullah İsa: - "Gaziantep Üniversitesi iç savaş yüzünden yarıda kalan eğitimimizi tamamlama fırsatı verdi. Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağız"

CERABLUS (AA) - ÖMER KOPARAN - Gaziantep Üniversitesi, Suriyelilerin kendi ülkelerinde kaliteli eğitim alması için Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus ilçesinde meslek yüksekokulu açtı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerbalus'ta Türkiye'nin katkılarıyla hayat normalleşmeye devam ediyor.

Türkiye, bölgeye geri dönüşleri teşvik etmek ve artan nüfusa daha fazla destek olmak için güvenlik, sağlık, hizmet ve eğitim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Gaziantep Üniversitesi, Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta meslek yüksekokulu açtı.

İlk yardım, hasta bakım, özel güvenlik, ilahiyat ve büro yönetimi bölümlerinden oluşan okulda, kayıtlı 160 öğrenciye mesleki eğitim veriliyor. Okula kız öğrenciler de büyük ilgi gösteriyor.

Cerablus ilçesindeki eğitim sorumlusu Abdüllatif El- Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölümlerin bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda açıldığını söyledi.

- Bölgenin kalkınmasına katkı

Büro Yönetimi bölümüne kayıt yaptıran Abdurrahman Muhammet, yeniden üniversiteye başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Muhammet, okulun açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnşallah okulumuz daha genişler ve daha çok öğrenci faydalanır. Burada eğitim görenler geçerli bir diplomayla mezun olacak. Bölgeye büyük katkısı olacak." şeklinde konuştu.

İlk yardım bölümü öğrencisi Abdullah İsa da, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Gaziantep Üniversitesi iç savaş yüzünden yarıda kalan eğitimimizi tamamlama fırsatı verdi. Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cerablus Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Suriye

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