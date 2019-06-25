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Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz" - "Yemen'de gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulunuyoruz"

Türkiye, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınayarak, Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

"Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, "Yemen'de gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

- Abha Havalimanı'na saldırı

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na 23 Haziran'da saldırı düzenlediğini duyurmuş, saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

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Abha Havalimanı saldırısı Husiler kınama Suudi Arabistan Türkiye Yemen

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