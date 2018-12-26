Türkiye'den Yemen'e insani yardım

İSTANBUL (AA) - Yemen'de, Sadakataşı Derneği, Fetihder ve Bursaspor taraftarlarının katkısıyla, binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iç savaşla salgın, hastalık ve açlık yaşanan Yemen'e, sivil toplum örgütleri ve taraftar grupları yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana toplam can kaybının 30 bini aştığı belirtilen açıklamada, hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırıların sıradanlaştığı bildirildi.

Açıklamada, sağlık sorunları başta olmak üzere pek çok alanda insani krizin yaşandığı ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıkların her geçen gün daha da artığı aktarılarak, nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişinin insani yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fetihder Genel Başkanı Yılmaz Bulat, "Ecdat yadigarı Yemen'de insanlık dramı yaşanıyor. Kardeşlerimizin yaşadığı bu zor günlerde onların yanında olabilmek, acılarını hafifletebilmek için Bursa halkı olarak bölgeye yardım ulaştırıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Yemen'e gıda, su ve hijyen kolisi ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölgeye yardım çalışmaları gerçekleştiren Fetihder ve Bursaspor taraftarları Aden, Marib, San'a kırsalı ve El Hudeyde bölgelerinde yaşayan yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye un, şeker, pirinç, süt tozu, konserve ile ekmekten oluşan gıda kumanyası ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

