BRÜKSEL (AA) - AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı. Bugün yatırım yapan orta vadede kazanır." dedi.

Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Brüksel temsilciliğinde yaptığı konuşmada, bugün Avrupa Parlamentosunda (AP) bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve başkanlık sistemiyle ilgili bir sunum yaptıklarını ayrıca bazı siyasi partilerle görüştüklerini söyledi.

Avrupa'da yaşayan Türk asıllı vatandaşları AP seçimlerinde sandığa gitmeye çağıran Yılmaz, "Sandığa gidip oyumuzu kullanmadığımız sürece siyasi etkinliğimiz olmaz. Buradaki topluluğumuzun sandığa gittiğini, oy kullandığını görecekler ki siyasi ağırlığımız olsun." diye konuştu.

Yılmaz, Belçika'da son yerel seçimlerde 100'ün üzerinde Türk asıllı vatandaşın temsil hakkı kazandığını sevindirici bulduğunu ifade etti.

- "Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı"

Türkiye'ye son dönemde ekonomik saldırı olduğunu anımsatan Yılmaz, bunun büyük oranda bertaraf edildiği ve istikrarlı bir noktaya doğru gidildiği değerlendirmesinde bulundu.