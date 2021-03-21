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TUS tercihleri ne zaman? İşte 2021 TUS tercih rehberi ile ilgili detaylar...

21.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (2021 - TUS) 21 Mart 2021 Pazar yani bugün gerçekleşti. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile 2021 - TUS birinci dönem adaylarının sınava girecekleri bina ve salon atamaları tamamlandı. Bugün yapılan sınav ile birlikte adaylar TUS tercihleri ne zaman sorusunun cevabını merak etmeye başladı.

TUS tercihleri ne zaman? İşte 2021 TUS tercih rehberi ile ilgili detaylar...

Tıp Fakültesi lisans eğitimini tamamlamış hekimlerin katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 yılı birinci dönem sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınav sonrasında sınava giren bütün adaylar "TUS tercihleri ne zaman?" diye sormaya başladı.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan TUS Başvuru Kılavuzu içerisinde bulunan "tercih bildirimi ve yerleştirme işlemleri" kısmında bulunan birinci maddeye göre şu söyleniyor;

"Adaylar; 2021-TUS 1. Dönem ve 2021-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi
için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden
öğreneceklerdir"

Yani tercihlerin ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağı TUS puanları açıklandıktan sonra belli olacak.

TUS'tan geçebilmek için hem 1. oturumdan hem de 2. oturumdan 45 puan ve üzeri puan almak gerekiyor.

TUS tercihleri ne zaman? İşte 2021 TUS tercih rehberi ile ilgili detaylar...

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY),Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

TUS tercihleri ne zaman? İşte 2021 TUS tercih rehberi ile ilgili detaylar...

TUS'A BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Tıp hekimi ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
  • Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.
  • Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
  • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) Türkiye'de lisans eğitimini tamamlamış yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.
  • Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
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