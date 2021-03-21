TUS tercihleri ne zaman? İşte 2021 TUS tercih rehberi ile ilgili detaylar...

Tıp Fakültesi lisans eğitimini tamamlamış hekimlerin katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 yılı birinci dönem sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınav sonrasında sınava giren bütün adaylar "TUS tercihleri ne zaman?" diye sormaya başladı.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan TUS Başvuru Kılavuzu içerisinde bulunan "tercih bildirimi ve yerleştirme işlemleri" kısmında bulunan birinci maddeye göre şu söyleniyor;

"Adaylar; 2021-TUS 1. Dönem ve 2021-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi

için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden

öğreneceklerdir"

Yani tercihlerin ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağı TUS puanları açıklandıktan sonra belli olacak.

TUS'tan geçebilmek için hem 1. oturumdan hem de 2. oturumdan 45 puan ve üzeri puan almak gerekiyor.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY),Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.