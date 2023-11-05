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Tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Dilan Polat ifadesi sırasında baygınlık geçirdi

05.11.2023 00:02 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat davası devam ediyor. Tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Polat çiftinin ifade işlemleri devam ediyor. Dilan Polat'ın ifade verdiği sırada fenalaşarak baygınlık geçirdiği ifade edildi.

Tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Dilan Polat ifadesi sırasında baygınlık geçirdi

Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğinde sevk edildi. Dilan Polat ifade verdiği esnada baygınlık geçirdi. Dilan Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Engin Polat’ın ifade işlemleri devam ediyor.

engin

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Dilan Polat, Engin Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

DİLAN POLAT BAYILDI

Sulh Ceza Hakimliğinde ifade verdiği sırada fenalaşan Dilan Polat baygınlık geçirdi. Dilan Polat hava almak için koridora çıkartıldı. Polat’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, 7 şüphelinin ifadesi tamamlanırken Engin Polat’ın ifade işlemine devam ediliyor. (İHA)

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