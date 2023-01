Tuvalet alışkanlıklarınıza dikkat! Kanserin ilk ve en belirgin işareti

Kolorektal kanser olarak da bilinen bağırsak kanseri, kolon ve rektumdan oluşan kalın bağırsağın içinde ortaya çıkıyor. Bağırsak kanserinin erken evrelerinde semptom göstermemesi bu hastalığın erken teşhis edilmesini zorlaştıyor. Ancak uzmanlara göre tuvalet alışkanlıklarınızda görülen basit değişiklik bağırsak kanserinin önemli belirtisi olabilir.

KANAMAYI SAKIN GÖRMEZDEN GELMEYİN

Gastroenterolog Dr. Sara Mesilhy , "Semptomlar ortaya çıktığında, muhtemelen değişiklik gösterecek ve spesifik olmayacaklar" dedi. Dr Mesilhy şunları söyledi: "Rektal kanama genellikle bağırsak kanserinin ilk ve en belirgin semptomudur .

BASURLA KARIŞTIRILIYOR

Bu sorunları görmezden gelmenin en önemli nedeni , basur olarak da bilinen hemoroid gibi durumlarla olan benzerliğidir. Poponuzdaki bu topaklar, aynı bağırsak kanseri gibi kanla da ortaya çıkabilir. Ancak bağırsak kanserinin diğer semptomları, kanseri diğer sorunlardan ayırmaya yardımcı olabilir.

HASTALARIN YÜZDE 89'U AYNI BELİRTİYİ YAŞADI

Doktora göre, bağırsak alışkanlıklarında dikkat edilmesi gereken bazı kalıcı değişiklikler ishal, kabızlık ve dışkı kıvamındaki değişiklikleri içerir. Belirtiler, bazı bağırsak kanseri hastalarının tuvalete daha sık ihtiyaç duymasıyla ilgili ipuçları da içerebilir. Semptomların yaygınlığına gelince, dışkınızdaki kan en sık görülen belirtilerden biri olarak kabul edilir. Annals of the Royal College of Surgeons dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bağırsak kanseri hastalarının yüzde 89'unda rektal kanama meydana geldi.

DİĞER BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ

183 katılımcıyı inceleyen araştırma ekibi, ana semptomların kanamalar ve ardından bağırsak alışkanlıklarındaki diğer değişiklikler olduğunu buldu. Uzmanlar herhangi bir bağırsak kanseri semptomunun üç hafta veya daha uzun süre devam etmesi durumunda bir doktora görünmenizi öneriyor. Dr Mesilhy, bağırsak kanserinin diğer semptomlarının şunları içerebileceğini açıkladı:

Kalıcı karın rahatsızlığı (kramp, gaz veya ağrı gibi)

Bağırsakların tam olarak boşaltılamadığı hissi

Zayıflık veya yorgunluk

Açıklanamayan kilo kaybı