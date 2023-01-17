Tuvalette yaptığı doğumunu paylaştı! Kocası eleştiri yağmuruna tutuldu... Milyonlarca kişi izledi

Ariel isimli bir anne, tuvalette otururken bir saatten kısa bir süre içinde doğum yaptıktan sonra bebeği yakaladığı ve bu anlarda da kocasının izlediği bir videoyu TikTok hesabı üzerinden yayınladıktan sonra viral oldu. Ariel ve Michael Tyson, Kasım ayı sonlarında, garip doğumun arkasındaki koşulları açıklayan, toplamda yaklaşık 26 milyon görüntüleme alan bir dizi TikTok videosu yayınladı.

Çiftin videosunda "9 lb bebeğimi tuvalette 50 dakikalık bir doğumdan sonra tek başıma yakaladım, orada sadece kocam vardı" yazdı. "Kendi bebeğimi doğurmaya, onun ilk kızımız olduğunu öğrenmeye hamileyim." Altı saniyelik video, Ariel'in yedinci çocuğunu tuvalette doğururken kocasının baktığını gösteriyor.

SUYU GELDİĞİNDE UYUYORDU

Üç dakikalık bir takip videosunda çift, Tyson'ın sabah 2:30 civarında suyunun geldiğine inandığı bir şeyle uyandığında Ariel'in "dünya için ölü" bir uykuda olduğunu açıklıyor.

"DOĞUMUN BAŞINDA YALNIZ KALMAYI SEVİYORUM"

“Anlayabildiğim kadarıyla su kırılmadı” dedi. "Pekala, 'Tamam, doğum başlıyor' diyorum, bu yüzden ilk başta Michael'ı uyandırmadım çünkü doğumun başlangıç bölümlerinde yalnız kalmayı ve sadece kendime odaklanmayı seviyorum ve doğum ilerledikçe o geliyor. Ona ihtiyacım var.

Tyson, doğumun zaten sürecin sadece dakikalarında çok acı verici olması nedeniyle başlangıçta korktuğunu ve sonunda nasıl olacağından korktuğunu açıkladı. Tyson'a göre, kocası onun ne kadar ileri gittiğine dair daha çok bir sezgiye sahipti.

"BİZİM İÇİN ALIŞILMADIK BİR OLAY DEĞİL"

Michael ayrıca videoda ikilinin evde doğum konusunda yeni olmadığını söylüyor. Baba, toplamda yedi çocukları olduğunu söyledi. Michael, "Eğitim almak için elimizden gelenin en iyisini yaptık ve bir kaza sonucu daha doğumumuz oldu, bu yüzden bu bizim için alışılmadık bir olay değil," diye açıkladı. "Ayrıca ne yaptığımı ve neler olduğunu da biliyorum."

"SIRTÜSTÜ DOĞUM YAYGIN BİR YANILGIDIR"

Üçüncü videoda çift , eşinin çocuğu klozete oturarak doğurduğuna değiniyor .Tyson, çiftin ilk kez tuvalette doğum yaptığını açıkladı, ancak ebesi onu küvete girmeye zorlayana kadar ilk çocuğunun neredeyse tuvalette doğduğu konusunda şaka yaptı. "Sırtüstü doğum yapmanız gerektiği yaygın bir yanılgıdır," dedi. "Bir kadının doğum yapması için en rahat pozisyonun bu olması çok nadirdir."

KARISINA YARDIM ETMEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Ariel başlangıçta doğumun erken saatlerinde tuvalete gitmesi gerektiğini düşündüğünü ve bunun normal bir duygu olduğunu düşündüğünü açıkladı. Michael daha sonra karısının çocuğu yakalamasına yardım etmediği için kendisini azarlayan yorumlardan bazılarına değindi. Kocası, "Yer yoktu" diye açıklıyor. "Çocuğu yakalaması onun için daha iyiydi."



