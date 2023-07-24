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  4. Tüyler ürperten cinayet! Eski sevgilisinin nişanlısını sokak ortasında öldürdü: Sonra da intihar etti... Olay anları saniye saniye kaydedildi!

Tüyler ürperten cinayet! Eski sevgilisinin nişanlısını sokak ortasında öldürdü: Sonra da intihar etti... Olay anları saniye saniye kaydedildi!

24.07.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'nın Poznan kentinde Pazar günü akıl almaz bir olay gerçekleşti. Mikolaj Bachosz adında 29 yaşındaki bir kişi ruhsatlı silahıyla sokağın ortasında önce eski sevgilisinin nişanlısını öldürdü, ardından da kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı!

Tüyler ürperten cinayet! Eski sevgilisinin nişanlısını sokak ortasında öldürdü: Sonra da intihar etti... Olay anları saniye saniye kaydedildi!

Pazar günü öğleden sonra Polonya'nın Poznan şehir merkezinde meydana gelen olayda 29 yaşındaki Bachosz, eski sevgilisinin nişanlısını öldürdü. Ardından da kendi yaşamına son veren Bachosz'un silahının ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

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TÜYLER ÜRPERTİCİ ANLAR

Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde elinde silah bulunan kişinin bir kişiyi vurduğu görülüyor. Olay yerinde kadının feryatlarla bağırdığı duyulurken çok kısa süre sonra silahına tekrar davranan şahsın kafasına ateş ederek yaşamına son verdiği görüldü.

Tüyler ürpertici olayın bir aşk ilişkisi yüzünden çıktığı tahmin ediliyor.

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POLİS SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Polis sözcüsü Andrzej Borowiak'a göre, 29 yaşındaki adam 2018 yılında spor ve toplama amaçlı ateşli silahlar için ruhsat ve izin aldı.

Spor amaçlı beş, koleksiyonculuk için on ateşli silah başvurusunda bulundu. Borowiak, adamın gerekli eğitimi tamamlaması, sınavı geçmesi ve tıbbi görüş sunması dahil tüm gereksinimleri karşıladığını açıkladı.

Bu niteliklere dayanarak, adamın ruhsat ve izinleri aldığı açıklandı.

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cinayet Polonya poznan

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