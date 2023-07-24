Tüyler ürperten cinayet! Eski sevgilisinin nişanlısını sokak ortasında öldürdü: Sonra da intihar etti... Olay anları saniye saniye kaydedildi!

Pazar günü öğleden sonra Polonya'nın Poznan şehir merkezinde meydana gelen olayda 29 yaşındaki Bachosz, eski sevgilisinin nişanlısını öldürdü. Ardından da kendi yaşamına son veren Bachosz'un silahının ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

TÜYLER ÜRPERTİCİ ANLAR

Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde elinde silah bulunan kişinin bir kişiyi vurduğu görülüyor. Olay yerinde kadının feryatlarla bağırdığı duyulurken çok kısa süre sonra silahına tekrar davranan şahsın kafasına ateş ederek yaşamına son verdiği görüldü.

Tüyler ürpertici olayın bir aşk ilişkisi yüzünden çıktığı tahmin ediliyor.

POLİS SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Polis sözcüsü Andrzej Borowiak'a göre, 29 yaşındaki adam 2018 yılında spor ve toplama amaçlı ateşli silahlar için ruhsat ve izin aldı.

Spor amaçlı beş, koleksiyonculuk için on ateşli silah başvurusunda bulundu. Borowiak, adamın gerekli eğitimi tamamlaması, sınavı geçmesi ve tıbbi görüş sunması dahil tüm gereksinimleri karşıladığını açıkladı.

Bu niteliklere dayanarak, adamın ruhsat ve izinleri aldığı açıklandı.

