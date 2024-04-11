Tuzla Belediyesi'nin silinen görüntülerine Portakal'dan dikkat çeken çıkış: Ne olabilir ki içinde, müstehcen bir şeyler mi var?

31 Mart seçimleri sonrasında AK Parti’den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi’nin kamera kayıtlarının bulunduğu diskler değiştirilerek, önceki kayıtların silindiği ortaya çıktı. CHP’li Tuzla Belediyesi Başkanı Eren Ali Bingöl, hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

"ELİMİZDE HİÇBİR KAYIT YOK"

Yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde eski döneme ait kafa karıştıran bir olay yaşandı. AK Parti’nin kaybettiği Tuzla Belediyesi’nin kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. CHP’nin kazandığı belediyede AK Parti dönemine ait tüm kamera kayıtlarının bulunduğu diskin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Halk TV’de katıldığı programda konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Seçimden sonra bir kısmı 2 Nisan, bir kısmı da 3 Nisan’da değiştirilmiş. Elimizde hiçbir kayıt yok. Teftiş Kurulu bu konuda rapor hazırlayacak, hazırlanan rapor doğrultusunda da hukuki haklar kullanılacak.”

"MÜSTEHCEN BİR ŞEY Mİ VAR İÇİNDE?"

Konuyu Sözcü TV Ana Haberi'ne taşıyan Fatih Portakal, görüntülerinin silinmesine tepki göstererek, "Eski Başkan Sadi Bey'in buna cevap vermesi gerekiyor. Kamera görüntüleri neden silinsin. Müstehcen bir şeyler mi var içinde? Ne olabilir yani, girenler çıkanlar olur. Ama içinden bir şeyler ayıklanmış olabilir Sadi Bey. Bu iddiaya cevap vermeniz gerekiyor. Zan altındasınız. Şimdi vermeseniz bile mahkemede vereceksiniz o zaman duyacağız ama bilmek isteriz." dedi.





