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  4. Tuzla’da ‘Yaşlılar Festivali’ renkli anlara sahne oldu

Tuzla’da ‘Yaşlılar Festivali’ renkli anlara sahne oldu

22.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla Belediyesi tarafından Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle 65 yaş üstü büyüklerin hayata karışmaları, kendilerini yalnız hissetmemeleri için “Yaşlılar Festivali” programı düzenlendi. Festivalde yaşlılar, düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenirken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Tuzla Belediyesi tarafından Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri çerçevesinde Yaşlılar Merkezi’nde 65 yaş üstü büyüklerin hayata karışmaları, sosyal yaşamda kendilerine yer bulmaları ve yalnız hissetmemeleri için ‘Yaşlılar Festivali’ programı düzenlendi.

Programa; Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı katıldı. Programda, 65 yaş üstü büyüklerin bilgi yarışmasındaki kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne olurken 'O Ses Büyükler' Yarışmasıyla da 65 yaş üstü büyükler sevilen şarkıları seslendirdi. Düzenlenen birbirinden güzel etkinliklerle 65 yaş üstü büyükler keyifli vakit geçirdi. Öte yandan program sonunda tüm yaşlılar Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde pasta kesti.

(İHA)

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