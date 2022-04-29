Tuzla Orhanlı'daki fabrika yangınına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 3 katlı vernik ve boya firmasına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Tuzla'daki fabrika yangınında haber alınamayan işçiler öldü mü? İşçilere ne oldu? Tuzla Orhanlı'daki fabrika yangınında ölen var mı? Sağlık durumları nasıl? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

TUZLA'DAKİ FABRİKA YANGININDA HABER ALINAMAYAN İŞÇİLER ÖLDÜ MÜ?

Tuzla'da Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamada 3 fabrika çalışanına ulaşılamadığı kaydedildi.

Acı haber kısa bir süre sonra yapıldı.

TUZLA'DAKİ BOYA FABRİKASINDA HABER ALINAMAYAN İŞÇİLERE NE OLDU?

Fabrika önündeki araçlar ve çevredeki fabrikalarda büyük hasar oluştu. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına, itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görüldü ve patlama nedeniyle meydana gelen hasar, havadan da görüntülendi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını belirtti. Fakat Tuzla'daki fabrikada haber alınamayan işçilere ilişkin yeni bir açıklamada bulunuldu.

Boya fabrikasında kendilerinden haber alınamayan 3 işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında çıkan yangında kendilerinden haber alınamayan 3 işçi hayatını kaybetti.



