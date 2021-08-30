''Tuzlu ayran otizm yapıyor'' diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş'a Prof. Dr. Arif Verimli'den tepki: Artık lütfen sus

Dünya çapında 100’den fazla bilimsel makalesi yayımlanan ve özellikle pandemi süresince adından sıkça söz ettiren Doç. Dr. Oytun Erbaş, geçtiğimiz aylarda “Koronavirüs Türklere İşlemez” iddiası ile tepki çekmişti. Erbaş aynı zamanda kendisini “Türkiye’nin Elon Musk’ı” olarak gördüğünü söylemişti.

Sıklıkla gündem olan Erbaş, bu kez herkesin tepkisine neden olan bir açıklamada bulundu. Erbaş, 'tuzlu ayranın otizme yol açtığını' öne sürdü, tuz ve yoğurdun birleşmesinin ise 'zehir' olduğunu açıkladı.

''ARTIK SUS OĞLUM''

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada tepki çeken Erbaş'a Prof. Dr. Arif Verimli de kayıtsız kalamadı. Verimli, açıklamasında, "Dikkat çekmek için yapıyorsan başka bir şey ama buna gerçekten inanıyorsan lütfen tabip odası, sağlık bakanlığı göreve... Artık lütfen sus oğlum, sen bir Tabipsin... Elimizden ne gelirse yapalım senin için..." cümlelerini kullandı.

Erbaş'ın açıklamalarına birçok doktor da sosyal medyadan yanıt verdi. Aynı şekilde Erbaş’ın açıklamalarını gören pek çok insan bu duruma olan tepkisini sosyal medyadan paylaştı.



