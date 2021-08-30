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  4. ''Tuzlu ayran otizm yapıyor'' diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş'a Prof. Dr. Arif Verimli'den tepki: Artık lütfen sus

''Tuzlu ayran otizm yapıyor'' diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş'a Prof. Dr. Arif Verimli'den tepki: Artık lütfen sus

30.08.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak koronavirüsten korunma ile ilgili önerdiği yöntemle gündeme gelen daha sonra ise ''Ben Türkiye'nin Elon Musk'ıyım'' açıklamasında bulunan Doç. Dr. Oytun Erbaş, son açıklamasıyla yine gündemde. Erbaş, tuzlu ayranın otizm yaptığını iddia ederken, Prof. Dr. Arif Verimli kendisine tepki gösterdi. Verimli, ''Artık lütfen sus oğlum, sen bir tabipsin. Elimizden ne gelirse yapalım senin için'' dedi.

Dünya çapında 100’den fazla bilimsel makalesi yayımlanan ve özellikle pandemi süresince adından sıkça söz ettiren Doç. Dr. Oytun Erbaş, geçtiğimiz aylarda “Koronavirüs Türklere İşlemez” iddiası ile tepki çekmişti. Erbaş aynı zamanda kendisini “Türkiye’nin Elon Musk’ı” olarak gördüğünü söylemişti.

Sıklıkla gündem olan Erbaş, bu kez herkesin tepkisine neden olan bir açıklamada bulundu. Erbaş, 'tuzlu ayranın otizme yol açtığını' öne sürdü, tuz ve yoğurdun birleşmesinin ise 'zehir' olduğunu açıkladı.

''ARTIK SUS OĞLUM''

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada tepki çeken Erbaş'a Prof. Dr. Arif Verimli de kayıtsız kalamadı. Verimli, açıklamasında, "Dikkat çekmek için yapıyorsan başka bir şey ama buna gerçekten inanıyorsan lütfen tabip odası, sağlık bakanlığı göreve... Artık lütfen sus oğlum, sen bir Tabipsin... Elimizden ne gelirse yapalım senin için..." cümlelerini kullandı.

arfi

Erbaş'ın açıklamalarına birçok doktor da sosyal medyadan yanıt verdi. Aynı şekilde Erbaş’ın açıklamalarını gören pek çok insan bu duruma olan tepkisini sosyal medyadan paylaştı.

alper

cagri

kaan

muha


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