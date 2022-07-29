TV IP adresi nerede yazıyor? Televizyon IP adresi nasıl öğrenilir?

Yeni nesil tüm televizyonlarda internete bağlanmak için IP adresi mevcuttur. Bu televizyonlar kullanıcılara IP adresleri ile birlikte sunulmaktadır. Kullanıcıların televizyonlarını doğru bir şekilde internete bağlaması için IP adreslerini bilmelerinde fayda vardır. Kullanıcılar TV IP adresi bulma konusu hakkında bilgi edinerek, cihazlarını daha etkin bir şekilde kullanabilir.

TV IP adresi Nerede Yazar?

Ağ ayarları bölümünde televizyonunun IP adresi yazmaktadır. Ayrıca bu bölümde DNS ayarlarını da görebilirsiniz.

Televizyonların IP adresini bilmeden internete bağlanılması mümkün değildir. İnternete bağlanma özelliği bulunan tüm yeni model televizyonlarda IP adresinin bilinmesi gerekir. Yukarıdaki adımları uygulayarak televizyonunuzun IP adresini kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

TV IP Adresi Nasıl Öğrenilir?

Bilgisayar ve akıllı telefonlardan sonra televizyonlardan da kolay bir şekilde internete bağlanabilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikli olarak televizyonunuzun IP adresini bilmeniz gerekir. Televizyonların IP adresini bulmak için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler markadan markaya farklılık gösterebilmektedir.

IP adresini öğrenmek için kullandığınız televizyonunuzun markası da önemlidir. Çok daha karmaşık yapıya sahip yeni nesil televizyonlarda IP adresini bulma işlemi biraz uzun sürebilmektedir. Çoğu kullanıcı TV IP adresi öğrenme için ağ ayarları bölümünü kullanmaktadır. Aşağıdaki adımları takip ederek televizyonunuzun IP adresini kolay bir şekilde öğrenebilmeniz mümkündür.

Öncelikli olarak televizyonunuzun kumandasından menü kısmına giriş yapınız.

Ardından ayarlar bölümüne tıklayınız.

Ayarlar kısmında ağ ayarları sekmesine giriş yapınız.

TV IP Adresi Sorgulama

Bazı yeni nesil televizyonlarda IP adresi bulunamamaktadır. Bunun için kullanıcıların internet üzerinden IP adresi sorgulama işlemini yapması gerekmektedir. IP adresi bulunamadığı takdirde internete bağlanamama sorunu ortaya çıkabilir. İnternete bağlanma özelliğine sahip olan tüm televizyonlarda manuel olarak IP adresini ayarlayabilmeniz mümkündür.

İnternet üzerinden bulduğunuz IP adresini elle yani manuel olarak kaydetmeniz gerekmektedir. Bunun için televizyonunuzun menüsünden ağ ayarları bölümüne giriş yapmanız yeterlidir. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra kablosuz ağa bağlanmada sıkıntı yaşamamak için hem televizyonu hem de modemi yeniden kapatıp açmalısınız. Aksi takdirde kaydetme işlemi yapmadan IP adresini girerseniz, internete bağlanmada sorun yaşayabilirsiniz. Eğer hiçbir şekilde IP adresini öğrenemezsiniz, televizyon markanızın yetkilileri ile görüşüp, yardım talebinde bulunabilirsiniz.



