TV8 yayın akışında bugün neler var? TV8 yayın akışı 10 Mart Perşembe 2022!

TV8 içerikleri ve yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla beğenilen kanallar arasında yer almaktadır. TV8'in en beğenilen yarışma programı kuşkusuz şu aralar Survivor'dır. Survivor yayınlandığı her akşam izleyicilere ekran başında heyecanlı dakikalar yaşatmaktadır. 10 Mar 2022 TV8 yayın akışı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmakta. TV8 yayın akışına dair detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

10 MART 2022 TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star 2022

13:30 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2022

SURVİVOR 44. YENİ BÖLÜM

TV8'nin beğenilerek izlenen yarışma programı Survivor bu akşam 44. bölümle ekranlara gelecek. Geçtiğimiz akşam ünlüler takımından Birsen adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Bu elemeden ünlüler takımında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Survivor'ın yeni bölümünde ekranlara bambaşka bir ünlüler takımı geleceğe benziyor.

