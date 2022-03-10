TV8 yayın akışında bugün neler var? TV8 yayın akışı 10 Mart Perşembe 2022!

TV8 içerikleri ve yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla beğenilen kanallar arasında yer almaktadır. TV8'in en beğenilen yarışma programı kuşkusuz şu aralar Survivor'dır. Survivor yayınlandığı her akşam izleyicilere ekran başında heyecanlı dakikalar yaşatmaktadır. 10 Mar 2022 TV8 yayın akışı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmakta. TV8 yayın akışına dair detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star 2022
13:30 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2022
TV8'nin beğenilerek izlenen yarışma programı Survivor bu akşam 44. bölümle ekranlara gelecek. Geçtiğimiz akşam ünlüler takımından Birsen adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Bu elemeden ünlüler takımında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Survivor'ın yeni bölümünde ekranlara bambaşka bir ünlüler takımı geleceğe benziyor.
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