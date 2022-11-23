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Twitch yayıncısı Düzce depremine canlı yayında yakalandı! "Euzübillahimineşşeytanirracim"

23.11.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de merkez üssü Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı İstanbul, Ankara, İzmit ve Sakarya gibi çevre illerde de hissedildi. Bir Twitch yayıncısı ise 5.9 büyüklüğündeki Düzce depremine yayın sırasında yakalandı. Yayıncı deprem olduğunu fark etmesiyle birlikte büyük panik yaşadı. Daha sonra yayını terk etti. Twitch yayıncısının yayın sırasında depremi yaşadığı o anlar saniye saniye görüntülendi.

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme bir Twitch yayıncısı canlı yayında yakalandı. Yaşanan deprem tüm Türkiye'yi korkuttu. Çevre illerden de hissedilen deprem saat 04.08'de meydana geldi. Depremi bir Twitch yayıncısı da canlı yayında yaşadı. O anlarda yaşanan panik anları ise yayın kamerasına saniye saniye yansıdı.

TWİTCH YAYINCISININ DÜZCE DEPREMİNE YAKALANDIĞI ANLAR

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme Baboli isimli Twitch yayıncısı canlı yayında yakalandı. Yayına yansıyan görüntülerde, yayıncının ilk olarak kamerası sallanmaya başlandı. Daha sonra kendisini bir şeyin salladığını söyledi.

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Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor! Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

"DEPREM OLUYOR... ÇOK FENA DEPREM OLUYOR"

Deprem olduğunu fark eden yayıncı, "Deprem oluyor... Çok fena deprem oluyor... Euzübillahimineşşeytanirracim" dedi. Büyük panik yaşayan yayıncı, sandalyesinin arkasına sığınmaya çalışsa da sonra yayını terk etti.


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Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!
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