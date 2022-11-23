Twitch yayıncısı Düzce depremine canlı yayında yakalandı! "Euzübillahimineşşeytanirracim"

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme bir Twitch yayıncısı canlı yayında yakalandı. Yaşanan deprem tüm Türkiye'yi korkuttu. Çevre illerden de hissedilen deprem saat 04.08'de meydana geldi. Depremi bir Twitch yayıncısı da canlı yayında yaşadı. O anlarda yaşanan panik anları ise yayın kamerasına saniye saniye yansıdı.

TWİTCH YAYINCISININ DÜZCE DEPREMİNE YAKALANDIĞI ANLAR

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme Baboli isimli Twitch yayıncısı canlı yayında yakalandı. Yayına yansıyan görüntülerde, yayıncının ilk olarak kamerası sallanmaya başlandı. Daha sonra kendisini bir şeyin salladığını söyledi.

"DEPREM OLUYOR... ÇOK FENA DEPREM OLUYOR"

Deprem olduğunu fark eden yayıncı, "Deprem oluyor... Çok fena deprem oluyor... Euzübillahimineşşeytanirracim" dedi. Büyük panik yaşayan yayıncı, sandalyesinin arkasına sığınmaya çalışsa da sonra yayını terk etti.



