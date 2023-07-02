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Twitter çöktü mü? 2 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Elon Musk'tan sınırlama geldi

01.07.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter çöktü mü? Popüler uygulamada Cumartesi günü itibarıyla kullanım limiti aşıldı uyarısı alan kullanıcılar resmen isyan etti. Merkezi Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde yer alan popüler sosyal medya uygulamasında yaşanan sorun üzerine birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? İşte Elon Musk tarafından yapılan açıklama...

Twitter çöktü mü? 2 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Elon Musk'tan sınırlama geldi

Twitter uygulamasının geçtiğimiz gün öğle saatlerinden sonra kullanım limiti aşıldı uyarısı verdiği öğrenildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken platformu satın alan Elon Musk dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Elon Musk'ın kararı ile Twitter'a sınırlama geldi İşte Cumartesi günü itibarıyla Twitter'da yaşanan kullanım limiti aşıldı uyarısı ile ilgili ayrıntılar...

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TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter ile ilgili paylaşımda bulunan birçok sosyal medya kullanıcısı kullanım limiti aşıldı uyarısı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler.

Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok karara imza atan Elon Musk'tan şimdi de 'sınırlama' açıklaması geldi.

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TWİTTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI NE ANLAMA GELİYOR?

Twitter kullanım limiti aşıldı uygulaması hakkında açıklama yapıldı.

Elon Musk, aldığı yeni kararı duyurdu. Yakında doğrulanan hesapların 8000, doğrulanmamış hesapların 800, doğrulanmamış yeni hesapların 400 tweet görüntüleyebileceğini açıklayan Musk, bir kez daha kararında değişikliğe gitti.

Son yapılan açıklamaya göre; doğrulanmış hesaplar 10.000 tweet
doğrulanmamış hesaplar 1.000 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar 500 tweet görüntüleyebilecek.

elon musk

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ELON MUSK'TAN TWITTER'A GEÇİCİ SINIRLAMA

Elon Musk; geçici sınırlama uygulamasını, aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için hayata geçirdiklerini açıkladı.

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