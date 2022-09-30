HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter da TikTok olma yolunda! İki yeni özellik resmen duyuruldu

Twitter da TikTok olma yolunda! İki yeni özellik resmen duyuruldu

30.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter TikTok'laşıyor. Video konusuna önem veren şirket, iki yeni özelliğini resmen duyurdu. Bunlardan biri TikTok'la özdeşleşen ve Instagram Reels'ta karşımıza çıkan bir özellik. Ayrıca Twitter, Keşfet'te daha fazla video gösterecek.

Twitter da TikTok olma yolunda! İki yeni özellik resmen duyuruldu

TikTok ile trend haline gelen kısa ve dikey formatlı videolar artık diğer sosyal medya platformlarına da taştı. Öyle ki TikTok sonrası Instagram'dan Reels hamlesi, YouTube'dan ise Shorts hamlesi geldi. Şimdi ise kısa formatlı metin paylaşmayı sağlayan sosyal medya platformu Twitter, TikTok olma yolunda ilerliyor gibi görünüyor.

TWİTTER'DAN VİDEO HAMLESİ! TIKTOK'U ANDIRDI

Twitter, bir blog paylaşımında, "Neler olup bittiğini izlemek ve onları bulmayı kolaylaştırmak için" iki yeni özellik duyurdu. Şirket, ilk olarak video oynatıcısını güncellediğini açıkladı. Yeni oynatıcının üzerine dokunduğunuzda video tam ekran olarak oynatılacak. Yukarı kaydırdığınızda ise daha ilgi çekici video içerikleri karşınıza çıkmaya başlayacak. Bu TikTok ve Instagram Reels'ı fazlasıyla andırıyor.

two-new-video-products-make-easier-watch-what-happening-twitter-3.jpg.img.fullhd.medium

Yeni video oynatıcısı, önümüzdeki günlerde Twitter’ın iOS sürümünü İngilizce kullanan kişilerin kullanıma sunulacak.

İŞTE İKİNCİ ÖZELLİK

İkinci özellik ise Keşfet sayfasıyla ilgili. Twitter'ın Keşfet sekmesinin en yeni üyesine merhaba deyin diyen Twitter'a göre bu bölümde daha fazla video kolayca bulunabilecek. Şirket, Twitter'da paylaşılan en popüler videolardan bazılarını keşfetmek için Keşfet sekmesini açmanın yeterli olacağını kaydetti.

two-new-video-products-make-easier-watch-what-happening-twitter-2.jpg.img.fullhd.medium

Mesajlaşmalar ortaya çıktı! Elon Musk patron olmak istemiyormuş: Twitter'da dogecoin ile...Mesajlaşmalar ortaya çıktı! Elon Musk patron olmak istemiyormuş: Twitter'da dogecoin ile...

Twitter'ın bu özelliği ise şu anda belirli ülkelerde iOS ve Android'de kullanılabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın flaş olayı! Mesajlaşmalar ortaya çıktıYılın flaş olayı! Mesajlaşmalar ortaya çıktı
Kritik zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı istek!Kritik zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı istek!
Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayızRuslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Bavulu hazır...

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Bavulu hazır...

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Federasyon uyardı! Artık o belge olmadan çalışamayacaklar

Federasyon uyardı! Artık o belge olmadan çalışamayacaklar

Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız

Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız

Gece yarısı peş peşe paylaşımlar! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Bakan Soylu'dan aynı sertlikte yanıt

Gece yarısı peş peşe paylaşımlar! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Bakan Soylu'dan aynı sertlikte yanıt

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

İlginizi Çekebilir

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.