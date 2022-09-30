Twitter da TikTok olma yolunda! İki yeni özellik resmen duyuruldu

TikTok ile trend haline gelen kısa ve dikey formatlı videolar artık diğer sosyal medya platformlarına da taştı. Öyle ki TikTok sonrası Instagram'dan Reels hamlesi, YouTube'dan ise Shorts hamlesi geldi. Şimdi ise kısa formatlı metin paylaşmayı sağlayan sosyal medya platformu Twitter, TikTok olma yolunda ilerliyor gibi görünüyor.

TWİTTER'DAN VİDEO HAMLESİ! TIKTOK'U ANDIRDI

Twitter, bir blog paylaşımında, "Neler olup bittiğini izlemek ve onları bulmayı kolaylaştırmak için" iki yeni özellik duyurdu. Şirket, ilk olarak video oynatıcısını güncellediğini açıkladı. Yeni oynatıcının üzerine dokunduğunuzda video tam ekran olarak oynatılacak. Yukarı kaydırdığınızda ise daha ilgi çekici video içerikleri karşınıza çıkmaya başlayacak. Bu TikTok ve Instagram Reels'ı fazlasıyla andırıyor.

Yeni video oynatıcısı, önümüzdeki günlerde Twitter’ın iOS sürümünü İngilizce kullanan kişilerin kullanıma sunulacak.

İŞTE İKİNCİ ÖZELLİK

İkinci özellik ise Keşfet sayfasıyla ilgili. Twitter'ın Keşfet sekmesinin en yeni üyesine merhaba deyin diyen Twitter'a göre bu bölümde daha fazla video kolayca bulunabilecek. Şirket, Twitter'da paylaşılan en popüler videolardan bazılarını keşfetmek için Keşfet sekmesini açmanın yeterli olacağını kaydetti.

Twitter'ın bu özelliği ise şu anda belirli ülkelerde iOS ve Android'de kullanılabiliyor.

