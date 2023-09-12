HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'dan Apple'ın etkinliği öncesi 'özel beğeni animasyonu'

Twitter'dan Apple'ın etkinliği öncesi 'özel beğeni animasyonu'

12.09.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter (X), Apple'ın "Wonderlust" etkinliği için özel bir "beğeni" animasyonu ekledi. Beğen düğmesine basıldığında logo parçalara ayrılıyor ve sonra tekrar kalbe dönüşüyor.

Twitter'dan Apple'ın etkinliği öncesi 'özel beğeni animasyonu'

Apple etkinliğini tanıtmak için kullanılan metalik parçacıklardan oluşan çok renkli Apple logosunun grafiklerini yansıttığı görülen kısa animasyonun, etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevesine yapılan ince bir gönderme olduğu düşünülüyor.

Özel beğeni animasyonundaki renkler, Apple logosunda kullanılan gümüş, gri, siyah ve laciverdin çeşitli tonlarıyla eşleşiyor. Bu renklerin ise iPhone 15 Pro'nun renk seçenekleri olduğu iddia ediliyor.

Apple, etkinliklerini tanıtmak için özel Twitter "beğeni" animasyonlarını kullanmaya üç yıl önce başlamıştı.

Apple, haziran ayında WWDC için yaptığı gibi, "Wonderlust" etkinliği için de logosuyla birlikte özel bir Twitter hashtag'i kullanmış durumda.

apple evenett

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Libya'ya kritik telefon!Erdoğan'dan Libya'ya kritik telefon!
Bakan Yardımcısı Gürcan duyurdu: 349 bin lira ceza...Bakan Yardımcısı Gürcan duyurdu: 349 bin lira ceza...
Biden için kritik hamle! Görevi kötüye kullanma...Biden için kritik hamle! Görevi kötüye kullanma...
Anahtar Kelimeler:
Apple Twitter

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.