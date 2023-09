Twitter'dan Apple'ın etkinliği öncesi 'özel beğeni animasyonu'

Apple etkinliğini tanıtmak için kullanılan metalik parçacıklardan oluşan çok renkli Apple logosunun grafiklerini yansıttığı görülen kısa animasyonun, etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevesine yapılan ince bir gönderme olduğu düşünülüyor.

Özel beğeni animasyonundaki renkler, Apple logosunda kullanılan gümüş, gri, siyah ve laciverdin çeşitli tonlarıyla eşleşiyor. Bu renklerin ise iPhone 15 Pro'nun renk seçenekleri olduğu iddia ediliyor.

Hit the ❤️ and wonder awaits#AppleEvent pic.twitter.com/2X2rrtEKXO