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Twitter'dan koronavirüs aşıları için önemli adım!

27.04.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, koronavirüs aşılarına yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Popüler mikroblog sitesi, koronavirüs aşıları daha yaygın hale geldikçe, ülkenizdeki en son aşı bilgilerine erişmeniz için önemli bir adım attığını duyurdu.

Twitter'dan koronavirüs aşıları için önemli adım!

Koronavirüs aşıları gün geçtikçe daha da yaygın bir hale geliyor. Dünya çapında aşılama kampanyaları yürütülürken, ülkemizde de aşılama sürüyor. Hal böyle olunca, sosyal medya platformları da koronavirüs aşılarına yönelik yeni geliştirmeler yapıyor. Bu platformlardan biri de Twitter.

TWITTER'DAN KORONAVİRÜS AŞISI DUYURUSU

Twitter, resmi destek hesabı üzerinden koronavirüs aşılarına yönelik dikkat çeken bir adım attığını paylaştı. Twitter, ''Kovid-19 aşıları daha yaygın hale geldikçe, ülkenizdeki en son aşı bilgilerine erişmenizi istiyoruz'' diyerek, kullanıcıların bu hafta zaman çizelgesinde aşı güvenliği, etkinliği ve halk sağlığı uzmanlarından gelen haberlerle ilgili kaynaklara bağlantı veren bir bilgi mesajı göreceklerini açıkladı.

Twitter koronavirüs aşısı tweeti

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AŞILAMA KAMPANYASINA DESTEK SAĞLAYACAK

Twitter'ın bu adımı oldukça önemli zira aşıya karşı hala endişeyle yaklaşan bir kesim var. Aşıların etkinliğine, güvenliğine ve uzmanlardan gelen haberlerine yönelik mesajların, milyonlarca kişinin kullandığı bir platformda yer alması, aşılama kampanyalarının başarıya ulaşmasına şüphesiz yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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