Twitter "iki hesap bir tweet" dönemini başlatabilir! Peki bu ne anlama geliyor?

Popüler mikroblog sitesi Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Twitter, son olarak "TweetDeck'i ücretli yapabilir" iddiası ile gündeme gelmişti. Şimdi ise platformun yeni bir özellik üzerinde çalıştığına dair bir haber geldi. Buna göre, Twitter'da "iki hesap bir tweet" dönemi başlayabilir.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre Twitter, iki hesabın tek bir tweet'i birlikte yazmasına izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Alessandro Paluzzi'nin aralık ayından bu yana özelliğin gelişimine yönelik kanıtlar yayınladığı bildirildi.

Son olarak Paluzzi'nin özelliğin nasıl çalışacağını açıklayan bir ekran görüntüsünün tweet'ini atarak özelliğin gelişimine dair bir kanıt daha bulduğu açıklandı.

#Twitter continues to work on the Collabs feature ????



Let's see how it works ???????? pic.twitter.com/Co7uOUVxzN