Twitter "iki hesap bir tweet" dönemini başlatabilir! Peki bu ne anlama geliyor?

Popüler mikroblog sitesi Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Twitter, son olarak "TweetDeck'i ücretli yapabilir" iddiası ile gündeme gelmişti. Şimdi ise platformun yeni bir özellik üzerinde çalıştığına dair bir haber geldi. Buna göre, Twitter'da "iki hesap bir tweet" dönemi başlayabilir.

İŞTE "İKİ HESAP BİR TWEET" ÖZELLİĞİNİN DETAYLARI

TechCrunch'ın bildirdiğine göre Twitter, iki hesabın tek bir tweet'i birlikte yazmasına izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Alessandro Paluzzi'nin aralık ayından bu yana özelliğin gelişimine yönelik kanıtlar yayınladığı bildirildi.

Son olarak Paluzzi'nin özelliğin nasıl çalışacağını açıklayan bir ekran görüntüsünün tweet'ini atarak özelliğin gelişimine dair bir kanıt daha bulduğu açıklandı.

#Twitter continues to work on the Collabs feature ????



Let's see how it works ???????? pic.twitter.com/Co7uOUVxzN — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 29, 2022

Paluzzi tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre, yalnızca sizi takip eden herkese açık hesapları birlikte tweet yazmaya davet edebileceksiniz ve onlar da davetinizi kabul edecekler.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aslında bakarsanız Instagram, 2021'den beri benzer bir özellik sunuyor. "Ortak yazar" veya "ortak tweet" özelliği olarak tarif edilebilecek bu özelliğin ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama ise yok.

