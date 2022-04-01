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Twitter "iki hesap bir tweet" dönemini başlatabilir! Peki bu ne anlama geliyor?

01.04.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak TweetDeck'i ücretli yapabilir iddiası ile gündeme gelen Twitter'ın iki hesabın tek bir tweet'i birlikte yazmasına izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Geliştirici Alessandro Paluzzi bu özelliğin kanıtlarını ortaya koydu. Bu özellik, Instagram'daki ortak paylaşımlara benziyor.

Twitter "iki hesap bir tweet" dönemini başlatabilir! Peki bu ne anlama geliyor?

Popüler mikroblog sitesi Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Twitter, son olarak "TweetDeck'i ücretli yapabilir" iddiası ile gündeme gelmişti. Şimdi ise platformun yeni bir özellik üzerinde çalıştığına dair bir haber geldi. Buna göre, Twitter'da "iki hesap bir tweet" dönemi başlayabilir.

İŞTE "İKİ HESAP BİR TWEET" ÖZELLİĞİNİN DETAYLARI

TechCrunch'ın bildirdiğine göre Twitter, iki hesabın tek bir tweet'i birlikte yazmasına izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Alessandro Paluzzi'nin aralık ayından bu yana özelliğin gelişimine yönelik kanıtlar yayınladığı bildirildi.

Twitter

Son olarak Paluzzi'nin özelliğin nasıl çalışacağını açıklayan bir ekran görüntüsünün tweet'ini atarak özelliğin gelişimine dair bir kanıt daha bulduğu açıklandı.

Paluzzi tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre, yalnızca sizi takip eden herkese açık hesapları birlikte tweet yazmaya davet edebileceksiniz ve onlar da davetinizi kabul edecekler.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aslında bakarsanız Instagram, 2021'den beri benzer bir özellik sunuyor. "Ortak yazar" veya "ortak tweet" özelliği olarak tarif edilebilecek bu özelliğin ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama ise yok.

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