Twitter'ın ve yeni sahibi Elon Musk'ın hareketli günleri! Yuhalamalar, satışa çıkacak 'tuhaf' eşyalar ve daha fazlası...

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri gündemden düşmüyor. Twitter'da çok kritik hamleler yaparak kimilerinin eleştirisini kimilerinin de övgüsünü alan ünlü milyarder, son olarak dünyanın en zengin insanı unvanını kaybettiğine yönelik bir haberle dikkatleri çekti. Son günlerde ise hem Twitter hem de Elon Musk oldukça hareketli zamanlar geçirdi. İşte Musk'ın yuhalanmasından, açık artırmaya çıkacak 'tuhaf' Twitter ofis eşyalarına, dikkat çeken iddialardan Norveç-Nijerya karışıklığına kadar son günlerde ortaya çıkan birkaç şey...

MUSK SAHNEYE ÇIKTI, 'YUH' SESLERİ YÜKSELDİ

Guardian'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde komedyen Dave Chappelle tarafından sahneye davet edilen Elon Musk binlerce kişi tarafından yuhalandı.

San Francisco'daki Chase Center'da sahneye çıkan Chappelle, Twitter'ın yeni sahibini "Hanımlar ve beyler, dünyanın en zengin adamı için biraz gürültü çıkarın" diyerek kendisine katılmaya davet etti. İlk birkaç saniye Musk, 18.000 kişilik kalabalığın coşkulu karşılamasını kabul etmeye hazır göründü. Kollarını havaya kaldırdı ve kendi etrafında döndü. Sonra gürültülü bir şekilde yuhalanmaya başlandı.

Turns out Twitter can, in fact, be real life. https://t.co/FFpups1yEy pic.twitter.com/41jcZgdDR4 — Steven Goffman (@SteveGoffman) December 12, 2022

Yuhalama sesleri yankılanırken, "Bunu beklemiyordun, değil mi?" denildiği duyuldu. Ayrıca Chappelle Musk'a "Kovduğun bazı kişiler seyirciler arasındaymış gibi görünüyor" dedi.

Musk, yuhalama karşısında şaşkına dönmüş gibiydi. Yaşananlar karşısında suskun kalan ünlü milyarder, sadece yardım istemek için ağzını açtı ve "Dave, ne diyeyim?" dedi. Chappelle ise Musk'a "Hiçbir şey söyleme" diye tavsiyede bulundu.

Olayla ilgili Twitter'da bir video da paylaşıldı.

TWITTER'IN TUHAF EŞYALARI VE FAZLASI AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA ÇIKIYOR

Twitter, bazı ofis mobilyalarının ve üst düzey yemek pişirme ekipmanlarının yer aldığı "fazla kurumsal ofis varlığı” bir şirket tarafından açık artırmayla satışa çıkartıyor.

Önümüzdeki ay yapılacak (Başlangıç tarihi: 17 Ocak 2023 - Bitiş tarihi: 18 Ocak 2023) bir müzayedede, @ sembolü şeklindeki tuhaf bir dekor, yüksek performanslı çalışma koltuğu, üst düzey pişirme ekipmanı ve Twitter kuşu heykeli gibi Twitter'ın bazı ofis eşyaları satışa çıkarılacak.

Bazı iddialardan bahsedilse de yapılan bir açıklamada müzayedenin "mali durumlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı" söylendi.

ELON MUSK'IN ÖZEL JETİNİ TAKİP EDİYORDU! ŞOK İDDİA

Elon Musk'ın özel jetini takip eden ElonJet adlı Twitter hesabının arkasındaki isim olan Jack Sweeney, "Benim Twitter Dosyalarım" diyerek ElonJet hesabının shadowbanning'e uğradığını öne sürdü. Sweeney, kimliği belirsiz bir Twitter çalışanının kendisine 2 Aralık tarihinde Elonjet'in görünürlüğünün ciddi derecede sınırlandırıldığını/kısıtlandığını bildirdiğini iddia etti.

Sweeney, Twitter'dan Ella Irwin tarafından Elonjet'in ağır VF'ye (görünürlük filtreleme) uğratılmasının talep edildiğini ileri sürerek bir ekran görüntüsü paylaştı.

My Twitter Files on the shadow banning/filtering of @ElonJet — Jack Sweeney (@JxckSweeney) December 11, 2022

REKLAM PLANI İDDİASI

Twitter'ın kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklamları seçmeye ve konum verilerini paylaşmaya zorlamak için bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. Şirketin Twitter Blue için ödeme yapanların veri paylaşımını devre dışı bırakmalarına izin vermeyi düşündüğü öne sürülürken, henüz iddia seviyesindeki bu planın Apple'ı kızdıracağı yönünde bir görüş var.

Hatırlayacağınız üzere Apple, "Uygulama Takibi Şeffaflığı" adında bir özellik getirmiş ve bir uygulamanın reklam sunma amacıyla, başka şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki eylemleri takip edip edemeyeceğini kullanıcılarının seçmelerine olanak sağlamıştı.

NORVEÇ İLE NİJERYA'YI KARIŞTIRDI

DHA'nın haberine göre Twitter, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Dışişleri Bakanlığı Twitter hesaplarını ‘Nijerya’ (Nigeria) olarak etiketledi.

Twitter, Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine hatalı etiketlemeyi düzeltti.

Twitter’ın iki ülkenin isimlerini karıştırmasıyla Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın resmi hesabında ‘Nijerya hükümet kurumu’ ibaresi yer alırken, Başbakan Store ve Bakan Huitfeldt’in hesaplarında ise ‘Nijerya hükümet yetkilisi’ ibarelerine yer verildi. Twitter’ın, söz konusu hesapları ‘Nijerya’ olarak etiketlemesi üzerine hatayı fark eden Norveç Dışişleri Bakanlığı dün Twitter Destek (Twitter Support) hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda hatanın düzeltilerek hesapların ‘Norveç’ (Norway) olarak etiketlenmesi talebinde bulunmuştu.

Bakanlığın talebi üzerine Twitter hesaplardaki ‘Nijerya’ ibaresini kaldırarak yapılan hatayı düzeltti. Hatanın düzeltilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı’nın hesabında ‘Norveç hükümet kurumu’, Başbakan Store ve Bakan Huitfeldt’in hesaplarında ise ‘Norveç hükümet yetkilisi’ ibaresinin yer aldığı görüldü.

"GÜVEN VE GÜVENLİK KONSEYİ"Nİ FESHETTİ

Twitter’ın 2016’da kurulan ve danışman kurulu olarak görev yapan ‘Güven ve Güvenlik Konseyi’ feshedildi. Açıklama, kurulun üyelerinden biri olan Alex Holmes tarafından yapıldı.

Güven ve Güvenlik Konseyi, Twitter’da nefret söylemi, çocuk istismarı, intihar ve diğer zararlı içerikleri ele almak için 2016 yılında oluşturulan yaklaşık 100 sivil toplum, insan hakları gibi kuruluşların alanında uzman çalışanlarından oluşan bir danışma grubu olarak tanımlanıyordu.

Açıklamayı yapan konsey üyesi Alex Holmes “Uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba, konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı” ifadelerini kullandı.

Alex Holmes, Twitter Güven ve Güvenlik Konseyi üyeliğinin yanı sıra Bill Gates’in kurduğu Gates Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Holmes yaptığı açıklamada “Twitter'ın Güven ve Güvenlik Konseyi, çok çeşitli internetin zararları ve güvenlik sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere Twitter personeli tarafından danışıldığında uzun yıllar boyunca kişisel zamanlarını ayıran bir grup gönüllüydü. Hiçbir noktada bir yönetim organı veya karar alma organı değildi. Bu yüzden uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı” dedi.

