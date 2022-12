Twitter'ın ve yeni sahibi Elon Musk'ın hareketli günleri! Yuhalamalar, satışa çıkacak 'tuhaf' eşyalar ve daha fazlası...

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri gündemden düşmüyor. Twitter'da çok kritik hamleler yaparak kimilerinin eleştirisini kimilerinin de övgüsünü alan ünlü milyarder, son olarak dünyanın en zengin insanı unvanını kaybettiğine yönelik bir haberle dikkatleri çekti. Son günlerde ise hem Twitter hem de Elon Musk oldukça hareketli zamanlar geçirdi. İşte Musk'ın yuhalanmasından, açık artırmaya çıkacak 'tuhaf' Twitter ofis eşyalarına, dikkat çeken iddialardan Norveç-Nijerya karışıklığına kadar son günlerde ortaya çıkan birkaç şey...

Guardian'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde komedyen Dave Chappelle tarafından sahneye davet edilen Elon Musk binlerce kişi tarafından yuhalandı.

San Francisco'daki Chase Center'da sahneye çıkan Chappelle, Twitter'ın yeni sahibini "Hanımlar ve beyler, dünyanın en zengin adamı için biraz gürültü çıkarın" diyerek kendisine katılmaya davet etti. İlk birkaç saniye Musk, 18.000 kişilik kalabalığın coşkulu karşılamasını kabul etmeye hazır göründü. Kollarını havaya kaldırdı ve kendi etrafında döndü. Sonra gürültülü bir şekilde yuhalanmaya başlandı.

Turns out Twitter can, in fact, be real life. https://t.co/FFpups1yEy pic.twitter.com/41jcZgdDR4